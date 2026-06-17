中村敬斗の恩師・生方コーチが語る三菱養和の育成哲学

北中米ワールドカップ（W杯）に挑む日本代表メンバーに選出されたMF中村敬斗（スタッド・ランス）。

中学年代から高校年代にかけて所属した三菱養和サッカースクールで指導を受けた恩師・生方修司チーフコーチに、クラブの育成哲学と中村に与えた影響について聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真）

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三菱養和の育成を語るうえで、欠かせない言葉がある。生方コーチは、そのコンセプトについて問われると、クラブに根付く3拍子のフレーズを口にした。

「フレーズといえば、もう『明るく・楽しく・元気よく』なので。ちょっと大雑把すぎますけど」

シンプルな言葉だが、そこには三菱養和らしさが詰まっている。選手に何かを詰め込むのではなく、本人が求めた瞬間を見逃さない。生方コーチは、その“入り”を何より大事にしている。

「本人が欲した時の『入り』っていうのをすごく大事にしています。自分たちから『ああしろ、こうしろ』っていうのは、あんまりないんじゃないのかな。『教えない指導』みたいなイメージです。選手の主体性を引き出すためには、それが一番サッカー上手くなる近道なのかなと僕らは思ってて。わかってるし、言いたいけど、あえてそこは我慢して言わないで見守る。そういうのをすごく大事にしてます」

練習でも、生方コーチはゲーム形式を多く取り入れている。楽しさのなかでこそ、選手は自ら考え、伸びていく。そうした考えの根っこには、自身の選手時代の経験がある。生方コーチがサッカーを始めたのは中学生からで、それまでは野球に打ち込んでおり、当初はリフティングも3回ほどしかできなかったという。

「野球ではそこそこやってたんで、サッカーを始めて『補欠』っていうのがすっごい悔しかったんですよね。下手っぴじゃないですか。だからもうめちゃくちゃ夜遅くまで練習して、とにかく追いつかなきゃって。そういう選手だったんで、苦しい思い出しかないんですよ」

それでも高校、大学とサッカーを続けるなかで、少しずつ見え方が変わっていった。進学した国士舘大学でトップレベルの選手たちを間近に見て、サッカーは苦しいだけのものではないと気づいた。

「『ああ、サッカーって楽しいもんなんだ』って。苦しいものだと思ってたら、楽しいもんなんだな、と。それで縁あって養和に入って、指導者になって、とにかく自分が楽しめなかった分、楽しくやってほしいなって。最終的に楽しいと思った時にすごい自分のサッカーが伸びた記憶があるんですよね」

だからこそ、生方コーチは選手が自分の物差しで考え、探っていく時間を大切にする。答えを先に与えるのではなく、自分で見つける過程を見守る。サポートのポジションや基本的な考え方は伝える一方で、細かく刷り込みすぎることには慎重な姿勢を貫いている。

「ウチの子たちは、どんな監督にもアジャストできるような選手が多いと思います。真っ白ではないけど、ちゃんと基本を教わっていて。真っ白な部分がある選手が、どこにいってもフィットして活躍できるんじゃないのかな」

近年はサッカー分析も進歩し、選手たちに相手チームの情報を伝えることが当たり前になってきた。それでも、生方コーチが選手に求めるのは、ピッチ上で状況を見極める力だ。

「グラウンドに出たら、俺が言ったことと180度違うことがあったら、そっちが正解だと思ったらそっちを選択しなきゃダメなんだよと伝えています。臨機応変にプレーして、いろいろなことを選択できる。それがやっぱりいい選手だから」

その姿勢は、中村敬斗の成長にもつながっていた。三菱養和時代の中村は、自分で考え、自分で試し、失敗を次につなげながら前に進んでいく選手だった。生方コーチの言う“教えない指導”は、中村にとってまさに合っていたという。

「まさにそのど真ん中だったと思います。敬斗にはすごく合ってたと思います」

中村だけでなく、ここ数年で日本代表にはDF望月ヘンリー海輝、MF相馬勇紀（ともにFC町田ゼルビア）も選出され、2025年10月のブラジル戦で3人がピッチに立った。三菱養和が大事にするコンセプトの裏には、選手を信じ、成長の瞬間を待つ指導者の我慢がある。

中村や望月、相馬が三菱養和で育んだものは、技術だけではない。自分で考え、自分で選び、自分で前へ進む力。答えを与えすぎない環境で培われたその土台が、今のそれぞれを支えている。（FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真 / Takuma Uehara）