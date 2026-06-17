あまりに素っ気ない柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で33万9000回再生を突破し、「極めて冷淡w」「見事な処世術」「そんなものよね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：妻に頼まれ『お見送り後の犬の様子』を撮影した結果→『寂しがっている』と思ったら…辛辣な光景】

ママが出かけたあと…

TikTokアカウント「shiba_suki」の投稿主さんは、『なみ』ちゃんという可愛い柴犬さんと暮らしています。

ある日、ママからパパにひとつのお願いがありました。それは「私がお出かけした後、なみちゃんがどんな様子か撮影してほしい」というもの。もしかしたら寂しそうに玄関を見つめたり、帰りを待ち続けたりするかもしれない。

そんな期待を胸に、パパはカメラを構えてお見送り後の様子を記録することにしました。

ところが、ママの姿が見えなくなると、なみちゃんはあっさり方向転換。名残惜しそうにするどころか、何事もなかったかのようにスタスタとリビングへ向かっていったのです。

辛辣な展開に涙！？

さらにその後のなみちゃんは絶好調でした。パパからおやつをもらうと、目をキラキラさせながら嬉しそうに見つめていたのだとか。その表情は、先ほどまでのお見送りモードとはまるで別犬。

どうやらママが出かけた後の“パパとおやつの時間”をしっかり満喫していたようです。もしかすると、ママに向かって吠えていたのも「早く行っておやつタイムにしようよ」という意味だったのでは……と疑いたくなるほど。

もちろん本当の気持ちはなみちゃんにしか分かりませんが、少なくとも深刻に落ち込んでいる様子は見られませんでした。そんな映像を見たママに向けて、パパは「そんなに落ち込まなくても大丈夫だよ」と優しくフォロー。

なみちゃんの予想外にマイペースな行動が、多くの人を笑顔にしたのでした。

この投稿には「奥さんかわいそうすぎるw」「寂しくないなら万々歳だよ」「オヤツは全てを凌駕する」など沢山の反響がありました。

甘えん坊ななみちゃん

とはいえ、なみちゃんがママのことを嫌いなわけではもちろんありません。パパとふたりきりの時間には、ノリノリでダンスのような遊びを楽しみ、元気いっぱいに過ごしているそうです。

その一方で、ママがいるときには甘えん坊な一面も。抱っこしてもらうと安心するのか、うっとりした表情でそのまま眠ってしまうこともあるのだとか。自由気ままでマイペースながら、パパもママも大好きななみちゃん。家族それぞれとの時間をしっかり満喫しているのでした。

TikTokアカウント「shiba_suki」には、なみちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiba_suki」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。