子犬に見えない子犬さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で75万5000回再生を突破し、「マフィアのボス感がすごいw」「金のジャラジャラ似合いそう」「テーマ曲はゴッドファーザー」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『葉巻吸ってるやろｗｗ』子犬に木のおもちゃを与えてみたら…生後7ヶ月とは思えない『悪すぎる顔』】

葉巻が似合い過ぎる犬！？

TikTokアカウント「oichan_27」の投稿主さんは、アメリカンブリーの『ブリ』ちゃん、ブルドッグの『アオ』ちゃんとの暮らしを紹介しています。今回の主役は、生後7ヶ月のアオちゃんです。

ある日、アオちゃんに木のおもちゃを渡してみた日のこと。よほどお気に入りになったのか、おもちゃをくわえたまま床に伏せ、じーっとこちらを見つめていたそうです。しかし、その姿があまりにも渋すぎました。

口元から突き出た木のおもちゃは、まるで葉巻のよう。さらにブルドッグ特有の立派なたるみと貫禄たっぷりの表情が合わさり、まるで裏社会のボスのような雰囲気を醸し出していたのです。まだ7ヶ月の子犬とは思えない“悪そうな顔”に、飼い主さんも思わず大笑い。

もちろん実際のアオちゃんは無邪気で可愛らしいわんこですが、そのギャップがたまらない一幕となり、多くの人を笑顔にしたのでした。

ちょっぴりドジな一面も

そんな貫禄たっぷりのアオちゃんですが、実は少しドジな一面もあるそうです。立ち上がろうとして足がもつれ、そのまま左右にズサーッと滑ってしまうこともあるのだとか。

しかし普段は同居犬のブリちゃんととても仲良し。無邪気に追いかけっこをしたり、一緒のケージに入ってぴったり寄り添ったりする姿も見られるそうです。葉巻をくわえたボスのような表情とのギャップが、たまらなく愛らしいアオちゃんなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「反則だろwww」「敬語使っちゃいそう」「電車の中で笑ってしまった」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「oichan_27」には、ブリちゃん＆アオちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「oichan_27」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。