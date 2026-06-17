「つまらない老後」を送らないために必要なことは？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

努力ではなく「変化」

「老後が不安だ」そう感じる人は多い。

お金のこと。健康のこと。人間関係のこと。

だが、実際に老後をつまらなくしてしまう原因は、意外なところにある。

それは、「変わらないこと」だ。

若い頃と同じ毎日。いつも同じ場所。いつも同じ考え方。

人は年齢を重ねるほど、安心できる環境にとどまりたくなる。

もちろん、安定は大切だ。

しかし、本当に生き生きとしている人ほど、年齢に関係なく新しいことを始めている。

人生を面白くするのは、「努力」そのものではなく、自分の意思で起こした「変化」である。

では、その変化を選ぶべきかどうか迷ったとき、どう考えればいいのだろうか。

10年後の後悔テストをしよう

そのヒントになるのが、「10年後の後悔テスト」である。

大きな決断をするとき、あなたは何を判断基準にするだろうか？

メリットとデメリットのリストをつくって比較検討することもあれば、まったくの直感に基づいて決断することもあるだろう。この2つに加えて、もう1つ判断基準にできるものがある。それは、こう自問することだ。

「10年後、私はこの決断についてどう感じるだろう？」

この質問は、現在の雑音を取り除き、決定の先延ばしにつながるプレッシャーを和らげるのに役立つ（なお、「選択しないのも選択のうち」ということも覚えておこう）。

この質問は、さまざまなタイプの選択肢に当てはめられる。

・転職すべきか、それともこれまでとは違った道を追い求めるべきか？

・他の都市や国に移住すべきか？

・学校に戻って学び直すべきか？

・この恋愛関係を続けるべきか、それとも終わらせるべきか？

・お金には、ならないけれど幸せになれる趣味にもっと時間を費やすべきか？

「10年後の後悔テスト」では、たいていの場合、すぐに答えが出る。しかし、答えがわからないときはどうすればよいか？そういう場合は、「次のステップに進んだときに何を感じるか」に集中すると、決断を下すのに役立つ情報が得られる。たとえば、大学や大学院に進学すべきか迷っている場合は、実際に志願したときにどんな気持ちになるかを考えてみよう。行動を起こした結果どんな気持ちになるかを考え、それによってさらなる情報を得た後で、再び「10年後の後悔テスト」をしてみよう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

変化のない人生は、安心かもしれない。

だが、その安心の先には退屈が待っている。

10年後の自分が後悔しない選択とは、たいてい「変化を選んだほう」だ。

だからこそ、つまらない老後を避けたいなら、努力よりもまず、変化を恐れないことが大切なのである。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）