◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組 イラク―ノルウェー（１６日、ボストン競技場）

１９８６年メキシコ大会以来、１０大会ぶり２度目出場のイラク（ＦＩＦＡランク５７位）は、９８年フランス大会以来７大会ぶり４度目出場のノルウェー（同３１位）と対戦した。

大陸間プレーオフでボリビアを下し、最後の４８番目に本大会出場権を獲得したイラク。前半２９分にノルウェーの“怪物”ハーランドに先制ゴールを許したが、１０分後の同３９分、ＭＦアミルの左クロスを１９０センチＦＷアイメンが豪快なヘディングシュートを決め、同点に追いついた。

試合を配信する「ＤＡＺＮ」で解説を務める元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世氏は「すごい。垂直跳び１メートル２０センチくらい跳んでた」とアイメンの跳躍力に驚き。「中の入り方もポジショニングも完璧だった。高さがあったので、パワフルでしたね。ヘディングの技術も、ゴールラインに落ちるくらいの角度のシュートだったので、完璧でしたね」と絶賛した。

イラクは初出場した８６年メキシコ大会は３戦全敗で終わった。４０年ぶりの大舞台で、Ｗ杯初勝利を目指す。今大会のアジア勢は開幕から韓国、カタール、オーストラリア、日本、サウジアラビア、イランと６戦負けなし（２勝４分け）。この日、アジア勢７チーム目として出場したイラクの結果に注目が集まる。

◆イラク（１０大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク５７位。Ｗ杯は初出場の１９８６年に１次Ｌ敗退。９３年Ｗ杯アジア最終予選（カタール）では日本戦の後半ロスタイムの同点弾で日本代表のＷ杯初出場を阻止し、「ドーハの悲劇」の相手国として知られる。アジア杯は２００７年に優勝。２５年５月から豪州出身のグレハム・アーノルド監督（６２）が指揮。主な選手はＦＷのＨ・アリ（ルートン）、ＭＦイブラヒム（アルダフラ）。アジア予選は大陸間プレーオフでボリビアを下して本戦切符。首都バクダード。人口約４６００万人。