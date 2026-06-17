オルビス×ピングーの限定イベント開催！可愛すぎるコラボ体験を満喫♡

オルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」にて、世界中で愛されるペンギンキャラクター「ピングー」との期間限定イベント『PINGU™ WITH ORBIS』が2026年6月20日（土）から8月6日（木）まで開催されます。限定デザインの化粧水ボトルやコラボドリンク、カプセルトイなど、ピングーの世界観をたっぷり楽しめる内容が満載。夏のおでかけ先としても注目のイベントをご紹介します♪

限定ボトルや特別イベントが登場

(C)2026 JOKER.

イベント期間中は、オルビスを代表するスキンケアアイテム『オルビスユー エッセンスローション』と『オルビスユードット エッセンスローション』のピングー限定デザインボトルが登場します。

どちらもこのイベントだけで手に入る特別仕様のつめかえ用ボトルで、ピングーや仲間たちが描かれた可愛らしいデザインが魅力です。

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さらに2026年7月26日（日）には、「ピングー」と妹の「ピンガ」が来店するグリーティングイベントを開催。

事前抽選に当選した方限定で参加でき、イベント参加者のみ購入可能な限定コラボボトルも用意されています。ピングーたちと一緒に写真撮影ができる貴重な機会となっています。

開催期間：2026年6月20日（土）～8月6日（木）

営業時間：10:00～20:00

会場：SKINCARE LOUNGE BY ORBIS（東京都港区南青山5-7-1）

参加条件：予約不要（一部イベントを除く）

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ドリンクやカプセルトイで楽しむピングーの世界

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1階の『JUICE BAR』では、『PINGU™ ブラックスムージー ぷくぷくステッカーセット』を販売します。

ブラックカラーのスムージーはオーツミルクをベースに、バナナ・パイナップル・ブルーベリー・デーツを使用し、竹炭パウダーでピングーをイメージしたカラーを表現。

ココナッツヨーグルトを合わせることで爽やかな味わいが楽しめます。

さらに、ピングーコラボデザインのぷくぷくステッカーもセットになっており、コレクションアイテムとしても注目です。

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また、イベントの写真や感想をSNSへ投稿すると、必ず景品が当たるカプセルトイに参加可能。

景品には非売品のピングーコラボ『オルビスユー エッセンスローション』現品やコラボステッカー全4種、商品サンプルなどが用意されています。

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そのほか、2階のパウダールームの一室がピングー仕様に変身。フォトスポットとしても楽しめる空間になっています。

七夕企画や銭湯コラボにも注目

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6月20日（土）から7月7日（火）までの期間限定で、店内にはピングーデザインの短冊が登場。自由に願い事を書いて飾ることができ、七夕シーズンならではの体験を楽しめます。

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さらに、『オルビス ザ クレンジング オイル』発売1周年を記念し、中野の人気銭湯「松本湯」では特別イベント『オルビスの湯 WITH PINGU™』を開催。

開催期間は2026年6月26日（金）～7月26日（日）。「落とす、ととのう、うるおう」をテーマに、オルビス商品を体験できる特別な空間が展開されます。

また、『オルビス ザ クレンジング オイル』と『オルビスユードット エッセンスローション』のピングーデザインボトルがセットになったスペシャルセットを購入すると、オリジナルデザインのスパバッグがノベルティとしてプレゼントされます。

まとめ

ピングーの可愛らしい世界観とオルビスのスキンケア体験が融合した『PINGU™ WITH ORBIS』。

限定ボトルやコラボドリンク、フォトスポット、グリーティングイベントなど、ファンにはたまらない企画が盛りだくさんです。

夏だけの特別なコラボレーションを楽しみながら、自分らしい美容体験を見つけてみてはいかがでしょうか♡