ブルワーズが16日（日本時間17日）、遊撃手の有望株・クーパー・プラット内野手（21）をメジャーに昇格させたとAP通信が報じた。

ブルワーズがプラットと8年総額5075万ドル（約81億2000万円）の契約を結んでから2カ月半、16日（同17日）のガーディアンズとの3連戦初戦を前に、3Aナッシュビルから昇格させた。「8番・遊撃」でスタメン抜てき。ロースター枠を空けるため、三塁手ルイス・レンヒーフォをDFA（事実上の戦力外）とした。

ブルワーズは4月3日、プラットと2034年、2035年の球団オプションを含む8年契約を結んだ。総額5075万ドルの契約には出来高条項も含まれており、プラットがMVP投票で繰り返し上位に入り、球団が2年分のオプションを行使した場合、総額はさらに1000万ドル増える可能性がある。プラットは2024年、マイナーリーグ最高の遊撃手としてゴールドグラブ賞を受賞し、その後も卓越した守備を続けている。

一方で、打撃はまだ発展途上。今季は3Aナッシュビルで58試合に出場し、打率.241、出塁率.349、6本塁打、32打点、17盗塁。昨季は2Aビロクシで120試合に出場し、打率.238、出塁率.343、8本塁打、62打点、31盗塁を記録していた。プラットとの長期契約時、ブルワーズのマット・アーノルド編成本部長は「われわれは彼のバットを信じている。彼は本当に多くのツールを持っている選手だ。非常に身体能力が高い。体格も大きく、フィジカルも強いので、将来的にはパワーが伸びてくる可能性がある。そして本当によく走れる。あれだけのアスリートとしての土台があるのは、とても良いことだ」と語っていた。

なおDFAのレンヒーフォは57試合で打率.205、出塁率.280、長打率.254、本塁打なし、19打点、3盗塁にとどまっていた。