「関西走り屋の聖地」六甲山で不正改造車を摘発

国土交通省 神戸運輸監理部は2026年6月8日、兵庫陸運部が神戸市灘区内で実施した夜間街頭検査（検問）の結果を公表しました。検査対象となった12台のうち、10台に不正改造が確認されたといいます。



いったい、どのような違反が見つかったのでしょうか。

検問は2026年6月6日の22時から翌日の1時にかけて実施されました。場所は神戸市灘区六甲山町の「六甲山ビジターセンター」です。

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兵庫陸運部は、自動車技術総合機構や軽自動車検査協会、および兵庫県警と連携のうえ、当日に六甲山を走行したクルマを対象に検査を行いました。

確認された不正改造の内容は、回転部分の突出（いわゆる「ハミタイ」）、騒音規制値オーバー（いわゆる「爆音マフラー」の取り付け）となっています。

検問の様子を写した画像には、車高を落とし、マフラーなどを純正から変更した白い4ドアセダンや、グレーのスポーツハッチバックなどが取り締まりを受けている様子が確認できます。

そもそも、日本の公道を走行するクルマはすべて、安全・環境面の基準を定めた「道路運送車両の保安基準」に適合している必要があります。

一方で、装置の取り付けや取り外し、改造などによってこの基準を外れた場合、そのクルマは「不正改造車」とみなされ、公道での走行は違法となります。

不正改造が問題となる理由は、法令違反にとどまりません。マフラーを取り外して「直管」にしたり、爆音マフラーを取り付けると、始動・走行時に大きな騒音が生じ、近隣住民への迷惑となります。

また、車高を極端に下げた「シャコタン（車高短）」の状態では、保安基準が定める最低地上高9cmを下回ることがあり、踏切や坂道で車体下部が路面に接触して走行不能になるリスクがあります。さらに、道路びょう（キャッツアイ）やマンホールに引っかかった場合には火花が生じ、最悪の場合は車両火災に至る危険性も十分にあります。

車体幅を超えるウイングの取り付けやハミタイの状態での走行は、歩行者への接触や走行中の部品やホイール脱落による事故を招くおそれがあります。また、スモークフィルムの過度な貼付は運転者同士の視線による意思疎通を妨げ、ライト類の不正な改造は周囲のドライバーに誤認を生じさせることがあります。

兵庫県内では六甲山や裏六甲ドライブウェイ、芦有ドライブウェイ、坂の辻峠などが不正改造車のたまり場となっており、金曜日の夜間などに集結してレースまがいの走行や横滑り走行を行い、周辺住民を恐怖に陥れ、多大な危険を与えています。

「走り屋」や「ドリフト族」が操縦ミスをしたことによる事故もあり、迷惑走行どころか主要な道路ネットワークの寸断という大きな打撃も発生させています。

今回、不正改造が確認された10台には、その場で道路運送車両法に基づく「整備命令書」が交付されました。整備命令書とは「15日以内に保安基準に適合するよう車両を修理せよ」という通告で、最寄りの陸運局などに持参して確認を受けることを求めるものです。

兵庫陸運部は「静かな六甲山に、騒音はいらない！」「不正改造は犯罪です！！」としたうえで、「騒音の原因となっている違法マフラーを装着した車両など、悪質な不正改造車の排除に向けた取組みをしております」と、さらなる取り締まり強化を示しています。