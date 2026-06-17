広島が「ピースナイター2026」で着用する「86特別ユニホーム」を発表

広島は16日、8月6日の巨人戦で開催する「ピースナイター2026」の詳細を発表した。虹をモチーフとした文字や、平和の象徴「折り鶴」がデザインされた特別ユニホームに、ファンは「今年も絶対買う」「折り鶴がカッコ良すぎるな」「めちゃくちゃいいやん！」などの声を上げた。

同日、監督・コーチ・選手全員が着用する「86特別ユニホーム」は、ホーム用をベースとし、広島から世界へ平和の尊さを発信するという想いを込めて、特別なデザインを施している。

胸ロゴにチーム名に代わり、平和な未来への願いを込めた虹をモチーフにした「Peace」の文字を採用。背ネームは全員共通で「HIROSHIMA」、背番号は広島に原爆が投下された8月6日を表す「86」に統一、背番号下には平和の象徴である「折り鶴」がデザインされた。

シンプルながらところどころに思いが込められた一着。SNS上では「このユニホーム欲しすぎる」「ピースナイターユニ買います！」「こういう取り組みはいいと思う」「鶴可愛い」「素晴らしい」「折り鶴カッコいい」「モデルが育成出身苦労人2人なのいいなぁ」「このユニホームで選手たちが躍動してる姿を見れると思うとワクワクがとまらないです！」と試合当日を待ちわびるファンが多かった。（Full-Count編集部）