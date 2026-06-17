Ｗ杯初戦でノルウェーはイラクと対戦。（C）Getty Images

写真拡大 (全2枚)

　７大会ぶり４度目の出場だ。

　ノルウェー代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージＩ組の第１節でイラク代表と対戦している。

　アーリング・ハーランドやマーティン・ウーデゴーら注目のタレントはもちろん、ビビッドな赤のキットも脚光を浴びている。ネット上では以下のような声があがった。
 
「ノルウェーのユニフォームかっけぇな」
「ノルウェーのユニフォームおもしろ」
「ノルウェーのユニ分かりやすっっっ」
「ノルウェーのユニ１番好きレベル」
「なんてわかりやすいユニ」
「まんま国旗で分かりやすいw」
「国旗そのままだ」
「めちゃくちゃかわいいよな！」

　印象的なデザインが好評だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】ビビッドな赤！ ノルウェー代表のホームユニ「分かりやすっっっ」

 