「かっけぇな」「１番好きレベル」７大会ぶり４度目出場国のユニが話題！「国旗そのまま」「めちゃくちゃかわいい！」【Ｗ杯】

「かっけぇな」「１番好きレベル」７大会ぶり４度目出場国のユニが話題！「国旗そのまま」「めちゃくちゃかわいい！」【Ｗ杯】