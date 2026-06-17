「かっけぇな」「１番好きレベル」７大会ぶり４度目出場国のユニが話題！「国旗そのまま」「めちゃくちゃかわいい！」【Ｗ杯】
７大会ぶり４度目の出場だ。
ノルウェー代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージＩ組の第１節でイラク代表と対戦している。
アーリング・ハーランドやマーティン・ウーデゴーら注目のタレントはもちろん、ビビッドな赤のキットも脚光を浴びている。ネット上では以下のような声があがった。
「ノルウェーのユニフォームかっけぇな」
「ノルウェーのユニフォームおもしろ」
「ノルウェーのユニ分かりやすっっっ」
「ノルウェーのユニ１番好きレベル」
「なんてわかりやすいユニ」
「まんま国旗で分かりやすいw」
「国旗そのままだ」
「めちゃくちゃかわいいよな！」
印象的なデザインが好評だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ビビッドな赤！ ノルウェー代表のホームユニ「分かりやすっっっ」
ノルウェー代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージＩ組の第１節でイラク代表と対戦している。
アーリング・ハーランドやマーティン・ウーデゴーら注目のタレントはもちろん、ビビッドな赤のキットも脚光を浴びている。ネット上では以下のような声があがった。
「ノルウェーのユニフォームかっけぇな」
「ノルウェーのユニフォームおもしろ」
「ノルウェーのユニ分かりやすっっっ」
「ノルウェーのユニ１番好きレベル」
「なんてわかりやすいユニ」
「まんま国旗で分かりやすいw」
「国旗そのままだ」
「めちゃくちゃかわいいよな！」
印象的なデザインが好評だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ビビッドな赤！ ノルウェー代表のホームユニ「分かりやすっっっ」