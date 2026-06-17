◆米大リーグ レッドソックス―ブルージェイズ（１６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

聖地フェンウェイ・パークで侍対決―。レッドソックスの吉田正尚外野手は「１番・ＤＨ」、ブルージェイズの岡本和真内野手は「５番・三塁」でスタメン入りした。

吉田の１番起用は、１４日のレンジャーズ戦に続き２試合連続となった。トレーシー暫定監督は「少しラインアップに変化を加えたかった。デュランをコントレラスをカバーする位置に置きたいし、マサは、ボール球に手を出さないし、四球も取れるので」。今季４２試合で１番に入っていたデュランを３番・コントレラスの後ろに置いて、クリーンアップを強化したい考えと、出塁率３割３分３厘の吉田を攻撃の起点に置く狙いを説明した。吉田は、１４日にマルチ安打で結果を出しており、ブルージェイズ先発シースに対して吉田は、通算対戦成績５打数３安打と相性の良さも買われた格好だ。

一方、ブルージェイズのシュナイダー監督は、前シリーズのヤンキース３連戦で打率３割６分４厘、２本塁打４打点と好調の岡本について「彼のパワーを考えれば、壁をヘコませるか、それを越える打球を願いたいね」と、左翼の壁グリーンモンスター越えの１６号を期待。実現すれば、井口資仁、岩村明憲、大谷翔平、吉田正尚以来、日本人として５人目となる。

「彼のスイングがどんな風になるか楽しみにしている。本拠としてであれ、敵地としてであれ、この球場が大好きという打者は多い。カズもその１人になって欲しい」と指揮官も注目している。