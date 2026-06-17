本日の予定【経済指標】
【日本】
通関ベース貿易収支（5月）08:50
予想 -5581.0億円 前回 2993.0億円（3019.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 -2070.0億円 前回 2364.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)
機械受注（4月）08:50
予想 1.0% 前回 -9.4%（前月比)
予想 8.7% 前回 5.9%（前年比)
【英国】
消費者物価指数（CPI）（5月）15:00
予想 0.4% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.8%（前年比)
予想 2.7% 前回 2.5%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（5月）15:00
予想 0.6% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.2% 前回 3.0%（前年比)
予想 3.2% 前回 3.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（5月）15:00
予想 0.4% 前回 2.4%（仕入・前月比)
予想 8.7% 前回 7.7%（仕入・前年比)
予想 0.4% 前回 1.4%（出荷・前月比)
予想 3.9% 前回 4.1%（4.0%から修正）（出荷・前年比)
【南アフリカ】
消費者物価指数（5月）17:00
予想 0.8% 前回 1.1%（前月比)
予想 4.6% 前回 4.0%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（5月）18:00
予想 3.2% 前回 3.2%（前年比)
予想 2.5% 前回 2.5%（コア・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/06 - 06/12）20:00
予想 N/A 前回 10.8%（前週比)
小売売上高（5月）21:30
予想 0.6% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.7%（自動車除くコア・前月比)
企業在庫（4月）23:00
予想 0.5% 前回 0.9%（前月比)
中古住宅販売成約指数（5月）23:00
予想 1.9% 前回 1.4%（前月比)
予想 N/A 前回 3.3%（前年比)
FRB政策金利(FOMC)（6月）18日03:00
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
【ブラジル】
中銀政策金利（6月）18日06:30
予想 14.25% 前回 14.5%（ブラジル中銀政策金利)
※予定は変更することがあります
通関ベース貿易収支（5月）08:50
予想 -5581.0億円 前回 2993.0億円（3019.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 -2070.0億円 前回 2364.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)
機械受注（4月）08:50
予想 1.0% 前回 -9.4%（前月比)
予想 8.7% 前回 5.9%（前年比)
【英国】
消費者物価指数（CPI）（5月）15:00
予想 0.4% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.8%（前年比)
予想 2.7% 前回 2.5%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（5月）15:00
予想 0.6% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.2% 前回 3.0%（前年比)
予想 3.2% 前回 3.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（5月）15:00
予想 0.4% 前回 2.4%（仕入・前月比)
予想 8.7% 前回 7.7%（仕入・前年比)
予想 0.4% 前回 1.4%（出荷・前月比)
予想 3.9% 前回 4.1%（4.0%から修正）（出荷・前年比)
【南アフリカ】
消費者物価指数（5月）17:00
予想 0.8% 前回 1.1%（前月比)
予想 4.6% 前回 4.0%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（5月）18:00
予想 3.2% 前回 3.2%（前年比)
予想 2.5% 前回 2.5%（コア・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/06 - 06/12）20:00
予想 N/A 前回 10.8%（前週比)
小売売上高（5月）21:30
予想 0.6% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.7%（自動車除くコア・前月比)
企業在庫（4月）23:00
予想 0.5% 前回 0.9%（前月比)
中古住宅販売成約指数（5月）23:00
予想 1.9% 前回 1.4%（前月比)
予想 N/A 前回 3.3%（前年比)
FRB政策金利(FOMC)（6月）18日03:00
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
【ブラジル】
中銀政策金利（6月）18日06:30
予想 14.25% 前回 14.5%（ブラジル中銀政策金利)
※予定は変更することがあります