【日本】
通関ベース貿易収支（5月）08:50　
予想　-5581.0億円　前回　2993.0億円（3019.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想　-2070.0億円　前回　2364.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)

機械受注（4月）08:50　
予想　1.0%　前回　-9.4%（前月比)　
予想　8.7%　前回　5.9%（前年比)

【英国】
消費者物価指数（CPI）（5月）15:00
予想　0.4%　前回　0.7%（前月比)　
予想　3.0%　前回　2.8%（前年比)　
予想　2.7%　前回　2.5%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（5月）15:00
予想　0.6%　前回　0.7%（前月比)　
予想　3.2%　前回　3.0%（前年比)　
予想　3.2%　前回　3.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（5月）15:00　
予想　0.4%　前回　2.4%（仕入・前月比)　
予想　8.7%　前回　7.7%（仕入・前年比)　
予想　0.4%　前回　1.4%（出荷・前月比)　
予想　3.9%　前回　4.1%（4.0%から修正）（出荷・前年比)

【南アフリカ】
消費者物価指数（5月）17:00　
予想　0.8%　前回　1.1%（前月比)　
予想　4.6%　前回　4.0%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（5月）18:00
予想　3.2%　前回　3.2%（前年比)　
予想　2.5%　前回　2.5%（コア・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/06 - 06/12）20:00
予想　N/A　前回　10.8%（前週比)

小売売上高（5月）21:30
予想　0.6%　前回　0.5%（前月比)　
予想　0.4%　前回　0.7%（自動車除くコア・前月比)

企業在庫（4月）23:00
予想　0.5%　前回　0.9%（前月比)

中古住宅販売成約指数（5月）23:00　
予想　1.9%　前回　1.4%（前月比)
予想　N/A　前回　3.3%（前年比)

FRB政策金利(FOMC)（6月）18日03:00
予想　3.75%　前回　3.75%（上限金利)
予想　3.5%　前回　3.5%（下限金利)

【ブラジル】
中銀政策金利（6月）18日06:30
予想　14.25%　前回　14.5%（ブラジル中銀政策金利)

※予定は変更することがあります