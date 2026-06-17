アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（34）が17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。社会福祉法人北海道共同募金会（札幌市）が赤い羽根共同募金などで集めた寄付金のうち、1億8000万円が使途不明になっていることについて言及した。

会計責任者の男性事務局長（58）が着服した疑いがあり、同会は自宅待機中の事務局長を懲戒解雇する方針。刑事告訴や損害賠償請求の手続きも進める。

同会によると、寄付金は同会名義の口座に保管され、通帳や印鑑を事務局長1人で管理。2020年ごろから無断で現金を引き出し、発覚を免れるために金融機関からの借り入れなどで不足分を穴埋めしていたとみられる。

札幌国税局が今年2月、事務局長の所得税法違反の疑いで同会に強制調査に入り実態を調べていた。事務局長は同会の聞き取りに「（国税局の調査中で）自由に話すことがはばかられる」と十分に応じていない。

同会は「歳末たすけあい募金」も実施しており、赤い羽根共同募金と合わせた20〜25年度の寄付金総額は年6億〜7億円で推移。今回の影響で福祉活動などへの助成金分配が遅れている。

猪狩は、少なくとも1億円が使途不明と報じられた際に「人の善意を利用して1億円着服…。非常に心が醜悪な人だと感じてしまいます。小学生の頃よく、赤い羽根共同募金に募金すると貰える赤い羽を名札につけてました。子供達からも騙し盗ってるんですよね…。私はもう赤い羽根に募金をしません」ときっぱり。さらに使途不明金が1億8000万円と分かると「8千万円増えてる 赤い羽根の信頼は地に堕ちてしまいました…」とつづった。