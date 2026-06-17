お地蔵さんのように動かない”逆光猫”…どんな顔してる？ ズームで確認した結果「とってもいいもの見れました」
逆光の中でじっと座っている猫。遠目では何をしているかわからないが、カメラがズームしていくと、目を閉じてスヤスヤと気持ちよさそうに眠っている無防備な表情があらわになる。そんな癒やし動画がInstagramなどのSNSに投稿され、話題となっている。ケイキューブさん（@kei_cube.224）が「尊い…」という言葉とともに投稿したこの動画には、1.8万件のいいねが集まった。思わず笑顔になってしまう愛らしい瞬間について、投稿主のケイキューブさんに話を聞いた。
【動画カット】逆光の愛猫をズームした結果…浮かび上がった尊すぎるお顔
――逆光の中で綺麗なシルエットを見せる愛猫の姿を前に、最初はどのような状態だと思われて撮影をスタートされたのでしょうか？
「私は視力が悪くて、メガネをしていなかったら何も見えないからこの子が寝てるのか起きてるのか確認しようと思ってムービーを回しながらズームしていったら今回のような動画が撮れました」
――カメラが接近して「座ったまま気持ちよさそうに眠っている表情」が露わになった瞬間、飼い主様としてどのような愛おしさを感じられましたか？
「ただただ可愛い〜と感じてニンマリしました笑」
――今回の動画で多くの視聴者を癒やしてくれた猫ちゃんのお名前や年齢、そして普段の暮らしの中での性格を教えてください。
「5歳の男の子のコトラです。とても穏やかでいつも私たちを癒してくれる優しい存在です」
――普段からこのように座った状態で眠ってしまうことがよくあるのか、それとも今回はたくさん遊んで急激に眠くなってしまったのでしょうか？
「座ったまま寝ていることも多いです。本当に寝てるのか実は起きてるけど目を閉じてるのかわからない時もありますが。笑」
――ハッシュタグにあるハムスターや爬虫類など多くの生き物に囲まれた賑やかな日常の中で、この猫ちゃんが普段どのように過ごしているのかを教えてください。
「ハムスターや爬虫類など世間では天敵と言われる動物と一緒に暮らしてますが、この子は手も出さないし家の中で出会ってもジーっと見ているだけで、とても穏やかに暮らしています」
――逆光の中で綺麗なシルエットを見せる愛猫の姿を前に、最初はどのような状態だと思われて撮影をスタートされたのでしょうか？
「私は視力が悪くて、メガネをしていなかったら何も見えないからこの子が寝てるのか起きてるのか確認しようと思ってムービーを回しながらズームしていったら今回のような動画が撮れました」
――カメラが接近して「座ったまま気持ちよさそうに眠っている表情」が露わになった瞬間、飼い主様としてどのような愛おしさを感じられましたか？
「ただただ可愛い〜と感じてニンマリしました笑」
――今回の動画で多くの視聴者を癒やしてくれた猫ちゃんのお名前や年齢、そして普段の暮らしの中での性格を教えてください。
「5歳の男の子のコトラです。とても穏やかでいつも私たちを癒してくれる優しい存在です」
――普段からこのように座った状態で眠ってしまうことがよくあるのか、それとも今回はたくさん遊んで急激に眠くなってしまったのでしょうか？
「座ったまま寝ていることも多いです。本当に寝てるのか実は起きてるけど目を閉じてるのかわからない時もありますが。笑」
――ハッシュタグにあるハムスターや爬虫類など多くの生き物に囲まれた賑やかな日常の中で、この猫ちゃんが普段どのように過ごしているのかを教えてください。
「ハムスターや爬虫類など世間では天敵と言われる動物と一緒に暮らしてますが、この子は手も出さないし家の中で出会ってもジーっと見ているだけで、とても穏やかに暮らしています」