気象予報士でタレントの穂川果音（39）が17日までに自身のインスタグラムを更新。キャミドレス＆ショール姿を披露した。

「えっちゃん @etsuko_ichihara と一緒に紫陽花を見にお出かけしてきたよ！」と、メディアアーティストの市原えつこさんと「文京あじさいまつり」が開催されていた東京・白山神社を訪れたことを報告。

あじさいに合わせたライトブルーのキャミドレスにレースのショール姿の写真をアップし、「紫陽花の色は品種にもよるけど、pHで色が変わるのは有名な話しだけど、お隣の紫陽花の色が青なのに急にピンクの紫陽花が現れるくらい、土の性質に影響を受けるのって面白いよね」とつづった。

そして、「dress→ @fray_id hoodie→ @emmi.jp 白山神社」と紹介し、ハッシュタグで「お出かけスポット」「紫陽花」「portrait」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「眼福でしかない。可愛い」「素敵ですね」「お美しいです」「髪型素敵ですね 相変わらず鎖骨が綺麗すぎます！！笑笑 紫陽花と穂川さんピッタリです」「綺麗で美しい 素敵」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業した。血液型はA。