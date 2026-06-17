6月12日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が自宅にある便利家電に対するリアルな本音を明かす場面があった。

【映像】マツコ、人生で1回も使ったことない“便利家電”を告白「汚くないのかなって…」「謎じゃん、配線が」

「やらなくていいのについやっちゃうことはありますか？」という視聴者からの投稿が紹介された。マツコは「洗って置いてあるのに、また使うとき食器を洗っちゃう」と自身の潔癖な一面を告白。「なんか気になっちゃう」と、やらなくていいとわかっていても止められない行動を明かした。

すると有吉も「家に食洗機がついているんだけど、1回も使ってない。1回（入れる前に）どうせ洗わなきゃいけないじゃん。あれめんどくさい。だったら（手で）洗って乾かす」とこだわりを語った。

マツコもこれに深く共感し、「私も食洗機1回も使ったことない。食洗機の元は汚くないのかなって思っちゃう。吹き出し口とか。そんなことないってわかってるんだけど、管が通っているじゃん。水道から直でいってたらいいよ？でもどっから来ているの？水は」と首をかしげる。

「なんか謎じゃん、配線が。どっから水出てんのよこれって」と食洗機への不信感をむき出しにしていた。