堤真一主演のTBS日曜劇場『GIFT』がついに最終回を迎えた。日曜劇場の伝統ともいえる熱い「スポーツもの」の枠組みでありながら、車いすラグビーと宇宙物理学を融合させようとした非常に挑戦的な作品だった。

参考：『GIFT』完結になぜ賛否？ パラスポーツという“挑戦”と日曜劇場らしさへの“誤算”

その一方で、SNSの反響を見ると、その結末にはかなり賛否の声が入り交じっている。多すぎるサイドストーリー、強引な展開、未回収の伏線、そして涼（山田裕貴）の死。役者陣の熱演や、ド迫力の車いすラグビーの試合シーンなど、たしかな見どころはあったものの、正直なところ手放しで「大傑作だった」と絶賛するには、惜しい部分が目立つ作品だったことは否めない。

今回は、ドラマ全体の総括というよりも、本作が最大の武器としていた「車いすラグビー」という題材をどう描いていたのか、という点に絞って考えてみたい。

まず本作の大きな特徴であり、同時に視聴者に少なからずギャップを生んだのが、「主人公が選手ではない」という構造だ。主人公は車いすラグビーチーム・ブレイズブルズのエース・涼ではなく、車いすラグビー未経験の宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）。物語のテーマは、「孤独に生きてきた男が、いかにして他者と向き合い、家族を知り、車いすラグビーという難解な問題を解き明かすのか」というものだった。

第1話から第2話にかけて、伍鉄という異物が未知のスポーツと出会い、彼を中心にして落ちこぼれチームに革命が起きていくプロセスは非常にワクワクさせられた。「チームにいる様々な個性（星）が集まり、ひとつの宇宙を形成する」という宇宙物理学との掛け合わせも、見事に機能していたと思う。

だが、中盤以降、そのバランスが崩れ始める。涼、圭二郎（本田響矢）、人香（有村架純）らそれぞれの群像劇にフォーカスしていったことに加え、トリッキーな広江（山口智子）や昊（玉森裕太）が絡む複雑な家族の物語が展開されたからだ。良くも悪くも、本来の軸であったはずの伍鉄のドラマが、まるでサイドストーリーであるかのように脇に追いやられてしまったのである。

走り出しこそ伍鉄の再生の物語だったはずが、他のメインキャラクターの事情を次々と展開していくにつれ、結果的に「伍鉄側の話に感情移入できない」視聴者が生まれていった感は否めない。

しかし、それらの構成上の難点以上に、私がどうしても感じてしまった最大の疑問がある。それは、「本作は本当に“車いすラグビーの面白さ”を描けていたのだろうか？」ということだ。

本作の試み自体は極めて挑戦的であり、社会的に大きな意味がある取り組みだ。だが、そこには「地上波、しかも日曜劇場という大きな看板」を背負うがゆえのジレンマ、あるいは過剰な“配慮”のようなものが透けて見えた。

器こそ「パラスポーツ」だったが、中身は驚くほど旧来的な「王道スポーツドラマ」だったのだ。障がい当事者たちのリアルな描写や、日々の生活の苦労にどこまで踏み込めていたかという疑問もそうだが、何よりスポーツとしての戦略的な深みや面白さを、ドラマのシステムとして組み込もうとする意思が薄かったように感じる。

車いすラグビーは、男女混合であり、障がいの度合いによって細かく分けられた「持ち点制度」を組み合わせて戦う、極めて緻密なパラスポーツだ。決して「エースがいれば勝てる」スポーツではない。コートに立つ4人がそれぞれの持ち点（障がいの重さ）の中で役割を全うし、全員の連動で道を開く。文字通り、小さな星も大きな星も関係なく、全員が輝いて初めて成り立つのがこの競技の醍醐味である。

ところが本作は、中盤以降、「エースありき」「エース不在だと勝てない」という、山田裕貴や本田響矢といった圧倒的な訴求力を持つ俳優たちに頼り切った王道路線へと舵を切ってしまった。もちろん、他のチームメンバーにドラマがなかったわけではない。だが、結果として女性選手や障がいの重いローポインターの選手たちが、物語を回すための単なる「記号」になってしまったように見えたのが、たまらなく悲しかった。

コートに立つ全員が星のように輝き、宇宙を作り上げるのがこのスポーツの真理であるはずなのに、結果的に「一番星」の輝きばかりが目に焼き付いて終わってしまったのだ。最終回の前に涼がこの世を去り、余計にその「一番星」の強烈な残像を決定づけることになってしまったのは、なんとも皮肉だ。車いすラグビーの試合描写には並々ならぬ力が入っていた一方で、その根底にあるパラスポーツとしての特異性や熱量には目を向け切れていなかったチグハグ感が、最後まで拭えなかった。

と、ここまで苦言ばかりを並べてしまったが、それでも私は本作の意義を否定するつもりはまったくない。ゴールデンプライム帯の地上波ドラマで、パラスポーツと真正面から向き合ったその挑戦。未知のスポーツの激しさを、逃げずに描き切ろうとした役者陣と制作陣の態度、そしてあのド迫力の試合シーンは、間違いなく“本物”だった。

完璧な結末ではなかったかもしれない。だが、テレビドラマがパラスポーツをエンターテインメントへと昇華させようともがいたその軌跡は、今後の映像界において、確かな「ギフト」として残り続けるはずだ。（文＝玉置正義）