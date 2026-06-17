前回準優勝のフランス、難敵セネガルに苦戦もムバッペ2発&バルコラ弾で辛勝
[6.16 W杯I組第1節 フランス 3-1 セネガル]
北中米ワールドカップは現地時間16日、I組第1節のフランス代表対セネガル代表を行い、3-1でフランスが勝利した。23日に行われる第2節でフランスはイラク、セネガルはノルウェーと対戦する。
高い身体能力とアフリカ独特のリズムでセカンドボールを拾い、組織的な守備でフランスにペースを握らせず、前半の20分間はセネガルペースで試合が進む。
前半25分、そのセネガルに決定機が訪れる。フランスの右サイドからの攻撃をDFエル・ハッジ・マリック・ディウフが奪ってカウンター。グラウンダーのスルーパスに抜け出したFWニコラス・ジャクソンが左足でシュート。これはフランスの守護神GKマイク・メニャンがセーブ。
前半40分のセネガル。右サイドを突破したMFイスマイラ・サールがカットインして倒されるもプレーオン。ボールはFWサディオ・マネに渡り、シュート。これはGK正面で脅威にはならず。
さらに前半アディショナルタイム6分、またもセネガルに決定機。左サイドのポケットを取ったマネの折り返しに走り込んだサールがシュート。インサイドで放ったフィニッシュはゴールの枠を大きく外してしまう。
後半に入り、3分のフランス。DFジュール・クンデのインターセプトからこの試合初めて良い形でMFマイケル・オリーズにボールが入り、中央でドリブル開始しそのままシュート。これはシュートブロックに阻まれるも前半にはなかったシーンが見られる。
後半12分、右サイドに開いたFWキリアン・ムバッペがスピードで縦に振り切りペナルティエリアに侵入。マネと交錯し、ムバッペが倒されPKかと思われたがオンフィールドレビューで確認し、ノーペナルティ。前半からあまりファウルを取らない主審だったが、このシーンでも基準はブレなかった。
しかし前半21分、フランスが一瞬の隙を付く。右サイドでオリーズとクンデのパス交換から絶妙なタイミングでオリーズがスルーパス。抜け出したムバッペがDFカリドゥ・クリバリを振り切り、ダイレクトシュート。ボールはGKエドゥアール・メンディの横をかすめ、ゴールネットを揺らし、1-0。劣勢だったフランスが先制点を奪う。
直後のセネガル、後半23分。ジャクソンが裏に抜け出し、ニアをブチ抜くボレーシュートを決めるがこれは惜しくもオフサイド。後半34分にもマネのクロスにジャクソンが合わせるも合わせたシュートは枠を外れる。
そして迎えた後半37分、フランスのカウンター。MFアドリアン・ラビオが持ち運び、左サイドから中央に走り込んだ途中出場のFWブラッドリー・バルコラにスルーパス。スピードを生かしたままGKと1対1の局面でタイミングを外してループシュート。追加点を奪い、2-0とする。
しかしセネガルも意地を見せる。後半アディショナルタイム5分に途中出場のFWイブラヒム・エムバイェが個人技でDFテオ・エルナンデスを完全に抜き去り、右足一閃。ニアへの強烈なシュートはメニャンを弾いてゴールネットを揺らす。
2-1と1点差になったのも束の間。直後のアディショナルタイム6分に怪物が目を醒ます。中央で受けたオリーズからムバッペにボールが渡るとボールを流して迷わず振り抜き、強烈ミドル炸裂でダメ押しとなる3点目が入る。これでムバッペはこの試合ドゥーブレ達成。フランス代表通算得点記録を58点まで伸ばし、57点でトップに立っていた元フランス代表FWオリビエ・ジルーを抜いた。また、このゴールでW杯通算14ゴール目となり、大会歴代最多記録の元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏の16点まであと2ゴールとした。
試合は3-1で終了し、前回準優勝のフランスは苦戦するも辛勝。セネガルは決定力の差に泣く結果となった。
北中米ワールドカップは現地時間16日、I組第1節のフランス代表対セネガル代表を行い、3-1でフランスが勝利した。23日に行われる第2節でフランスはイラク、セネガルはノルウェーと対戦する。
高い身体能力とアフリカ独特のリズムでセカンドボールを拾い、組織的な守備でフランスにペースを握らせず、前半の20分間はセネガルペースで試合が進む。
前半40分のセネガル。右サイドを突破したMFイスマイラ・サールがカットインして倒されるもプレーオン。ボールはFWサディオ・マネに渡り、シュート。これはGK正面で脅威にはならず。
さらに前半アディショナルタイム6分、またもセネガルに決定機。左サイドのポケットを取ったマネの折り返しに走り込んだサールがシュート。インサイドで放ったフィニッシュはゴールの枠を大きく外してしまう。
後半に入り、3分のフランス。DFジュール・クンデのインターセプトからこの試合初めて良い形でMFマイケル・オリーズにボールが入り、中央でドリブル開始しそのままシュート。これはシュートブロックに阻まれるも前半にはなかったシーンが見られる。
後半12分、右サイドに開いたFWキリアン・ムバッペがスピードで縦に振り切りペナルティエリアに侵入。マネと交錯し、ムバッペが倒されPKかと思われたがオンフィールドレビューで確認し、ノーペナルティ。前半からあまりファウルを取らない主審だったが、このシーンでも基準はブレなかった。
しかし前半21分、フランスが一瞬の隙を付く。右サイドでオリーズとクンデのパス交換から絶妙なタイミングでオリーズがスルーパス。抜け出したムバッペがDFカリドゥ・クリバリを振り切り、ダイレクトシュート。ボールはGKエドゥアール・メンディの横をかすめ、ゴールネットを揺らし、1-0。劣勢だったフランスが先制点を奪う。
直後のセネガル、後半23分。ジャクソンが裏に抜け出し、ニアをブチ抜くボレーシュートを決めるがこれは惜しくもオフサイド。後半34分にもマネのクロスにジャクソンが合わせるも合わせたシュートは枠を外れる。
そして迎えた後半37分、フランスのカウンター。MFアドリアン・ラビオが持ち運び、左サイドから中央に走り込んだ途中出場のFWブラッドリー・バルコラにスルーパス。スピードを生かしたままGKと1対1の局面でタイミングを外してループシュート。追加点を奪い、2-0とする。
しかしセネガルも意地を見せる。後半アディショナルタイム5分に途中出場のFWイブラヒム・エムバイェが個人技でDFテオ・エルナンデスを完全に抜き去り、右足一閃。ニアへの強烈なシュートはメニャンを弾いてゴールネットを揺らす。
2-1と1点差になったのも束の間。直後のアディショナルタイム6分に怪物が目を醒ます。中央で受けたオリーズからムバッペにボールが渡るとボールを流して迷わず振り抜き、強烈ミドル炸裂でダメ押しとなる3点目が入る。これでムバッペはこの試合ドゥーブレ達成。フランス代表通算得点記録を58点まで伸ばし、57点でトップに立っていた元フランス代表FWオリビエ・ジルーを抜いた。また、このゴールでW杯通算14ゴール目となり、大会歴代最多記録の元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏の16点まであと2ゴールとした。
試合は3-1で終了し、前回準優勝のフランスは苦戦するも辛勝。セネガルは決定力の差に泣く結果となった。