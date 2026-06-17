日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円安の6万9110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
73173.35円 ボリンジャーバンド3σ
70461.30円 ボリンジャーバンド2σ
69404.50円 16日日経平均株価現物終値
69110.00円 17日夜間取引終値
67749.25円 ボリンジャーバンド1σ
67664.00円 5日移動平均
66245.00円 一目均衡表・転換線
65037.20円 25日移動平均
64740.00円 一目均衡表・基準線
62325.15円 ボリンジャーバンド-1σ
59617.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59613.10円 ボリンジャーバンド2σ
59365.07円 75日移動平均
57120.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56901.05円 ボリンジャーバンド3σ
53306.75円 200日移動平均
株探ニュース
73173.35円 ボリンジャーバンド3σ
70461.30円 ボリンジャーバンド2σ
69404.50円 16日日経平均株価現物終値
69110.00円 17日夜間取引終値
67749.25円 ボリンジャーバンド1σ
67664.00円 5日移動平均
66245.00円 一目均衡表・転換線
65037.20円 25日移動平均
64740.00円 一目均衡表・基準線
62325.15円 ボリンジャーバンド-1σ
59617.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59613.10円 ボリンジャーバンド2σ
59365.07円 75日移動平均
57120.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56901.05円 ボリンジャーバンド3σ
53306.75円 200日移動平均
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