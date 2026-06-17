　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円安の6万9110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

73173.35円　　ボリンジャーバンド3σ
70461.30円　　ボリンジャーバンド2σ
69404.50円　　16日日経平均株価現物終値
69110.00円　　17日夜間取引終値
67749.25円　　ボリンジャーバンド1σ
67664.00円　　5日移動平均
66245.00円　　一目均衡表・転換線
65037.20円　　25日移動平均
64740.00円　　一目均衡表・基準線
62325.15円　　ボリンジャーバンド-1σ
59617.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59613.10円　　ボリンジャーバンド2σ
59365.07円　　75日移動平均
57120.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56901.05円　　ボリンジャーバンド3σ
53306.75円　　200日移動平均

株探ニュース