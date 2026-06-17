17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.0ポイント高の4008.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4090.38ポイント ボリンジャーバンド3σ

4029.79ポイント ボリンジャーバンド2σ

4008.50ポイント 17日夜間取引終値

3991.14ポイント 16日TOPIX現物終値

3969.19ポイント ボリンジャーバンド1σ

3943.80ポイント 5日移動平均

3908.60ポイント 25日移動平均

3903.00ポイント 一目均衡表・転換線

3901.75ポイント 一目均衡表・基準線

3848.01ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3787.41ポイント ボリンジャーバンド2σ

3782.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3776.23ポイント 75日移動平均

3726.82ポイント ボリンジャーバンド3σ

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3520.62ポイント 200日移動平均



株探ニュース