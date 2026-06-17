TOPIX先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.0ポイント高の4008.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4090.38ポイント ボリンジャーバンド3σ
4029.79ポイント ボリンジャーバンド2σ
4008.50ポイント 17日夜間取引終値
3991.14ポイント 16日TOPIX現物終値
3969.19ポイント ボリンジャーバンド1σ
3943.80ポイント 5日移動平均
3908.60ポイント 25日移動平均
3903.00ポイント 一目均衡表・転換線
3901.75ポイント 一目均衡表・基準線
3848.01ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3787.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
3782.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3776.23ポイント 75日移動平均
3726.82ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3520.62ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4090.38ポイント ボリンジャーバンド3σ
4029.79ポイント ボリンジャーバンド2σ
4008.50ポイント 17日夜間取引終値
3991.14ポイント 16日TOPIX現物終値
3969.19ポイント ボリンジャーバンド1σ
3943.80ポイント 5日移動平均
3908.60ポイント 25日移動平均
3903.00ポイント 一目均衡表・転換線
3901.75ポイント 一目均衡表・基準線
3848.01ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3787.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
3782.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3776.23ポイント 75日移動平均
3726.82ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3520.62ポイント 200日移動平均
株探ニュース