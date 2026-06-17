　17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.0ポイント高の4008.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4090.38ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4029.79ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
4008.50ポイント　　17日夜間取引終値
3991.14ポイント　　16日TOPIX現物終値
3969.19ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3943.80ポイント　　5日移動平均
3908.60ポイント　　25日移動平均
3903.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3901.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3848.01ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3787.41ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3782.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3776.23ポイント　　75日移動平均
3726.82ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3520.62ポイント　　200日移動平均

株探ニュース