17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



907.78ポイント ボリンジャーバンド3σ

864.25ポイント ボリンジャーバンド2σ

820.73ポイント ボリンジャーバンド1σ

777.20ポイント 25日移動平均

776.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

768.43ポイント 75日移動平均

764.00ポイント 一目均衡表・基準線

753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

738.67ポイント 200日移動平均

733.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ

725.50ポイント 一目均衡表・転換線

717.60ポイント 5日移動平均

714.31ポイント 16日東証グロース市場250指数現物終値

709.00ポイント 17日夜間取引終値

690.15ポイント ボリンジャーバンド2σ

646.62ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース