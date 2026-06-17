グロース先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
907.78ポイント ボリンジャーバンド3σ
864.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
820.73ポイント ボリンジャーバンド1σ
777.20ポイント 25日移動平均
776.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
768.43ポイント 75日移動平均
764.00ポイント 一目均衡表・基準線
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.67ポイント 200日移動平均
733.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ
725.50ポイント 一目均衡表・転換線
717.60ポイント 5日移動平均
714.31ポイント 16日東証グロース市場250指数現物終値
709.00ポイント 17日夜間取引終値
690.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
646.62ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
907.78ポイント ボリンジャーバンド3σ
864.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
820.73ポイント ボリンジャーバンド1σ
777.20ポイント 25日移動平均
776.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
768.43ポイント 75日移動平均
764.00ポイント 一目均衡表・基準線
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.67ポイント 200日移動平均
733.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ
725.50ポイント 一目均衡表・転換線
717.60ポイント 5日移動平均
714.31ポイント 16日東証グロース市場250指数現物終値
709.00ポイント 17日夜間取引終値
690.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
646.62ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース