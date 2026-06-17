　17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

907.78ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
864.25ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
820.73ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
777.20ポイント　　25日移動平均
776.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
768.43ポイント　　75日移動平均
764.00ポイント　　一目均衡表・基準線
753.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
738.67ポイント　　200日移動平均
733.67ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
725.50ポイント　　一目均衡表・転換線
717.60ポイント　　5日移動平均
714.31ポイント　　16日東証グロース市場250指数現物終値
709.00ポイント　　17日夜間取引終値
690.15ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
646.62ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース