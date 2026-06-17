【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3−1 セネガル代表（日本時間6月17日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】エンバペの「25m衝撃ミドル」（実際の様子）

FIFAワールドカップ2026の主役がいきなり衝撃のゴラッソだ。フランス代表のFWキリアン・エンバペが、振り向きざまに約25メートルのミドルシュートを叩き込んだ。

フランス代表は日本時間6月17日、FIFAワールドカップ2026のグループI第1節でセネガル代表と対戦。CFで先発出場したエンバペは、序盤こそボールタッチのフィーリングの悪さがやや目立ったが、66分に見事なダイレクトシュートで先制点。さらに2−1で迎えた90＋6分にはとどめの一撃を決める。

敵陣でFWマイケル・オリーセがドリブルを仕掛けるも、相手に激しく当たられてルーズボールに。これを後ろ向きに拾ったエンバペは、すぐさま前を向くと、ゴールまで約25メートルの距離があったが迷わず右足を一閃。強烈な弾丸シュートは、ゴール左上に突き刺さった。

セネガル代表のGKエドゥアール・メンディも懸命に反応したものの、あまりのシュートスピードに触れることすらできず、ただ唖然とするしかなかった。

「イーフトやん」「キャプテン翼の世界」の声も

この人間離れした一撃に、SNS上のファンはもはや大パニック。「やば！」「は！？」「ウソやろ」「まじかｗ」といった驚きの声に加え、「スーパーすぎ」「わけわからんて」「理不尽の権化」「もう反則やんけ」「まじバケモン」「戦術エンバペ」と大興奮の声が目立った。

さらに「イーフトやん」「キャプテン翼の世界じゃねーか」「こんなシュートとめれるGKいません」「エムバペはやっぱ1人だけレベルが違いすぎる」「とりあえず今のところ一番のゴラッソ」「理不尽って言葉がこれほどピッタリなことない」など、絶賛のコメントが殺到している。

なお、エンバペはこのゴールで代表通算58得点とし、オリビエ・ジルーを抜いてフランス代表の歴代最多得点者となった。さらにW杯限定では14ゴール目で、ゲルト・ミュラーと並ぶ歴代3位タイとなり、今大会中にロナウド（15得点）とミロスラフ・クローゼ（16得点）を超える可能性も十分にある。

エンバペの2ゴールでフランス代表はこのまま3−1でセネガル代表を撃破。優勝候補が好スタートを切った。

（FIFAワールドカップ2026）

