北中米W杯1次リーグI組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のフランスが16日（日本時間17日）、セネガルを3-1で下して白星発進した。2ゴールのFWキリアン・エムバペには、PKの有無を巡る微妙な判定も。ノーファウルの決定的瞬間が捉えられ、様々な声が上がった。

エムバペが輝きを放った。後半21分、一瞬のスピードで相手選手を置き去りにすると、右足で先制弾。アディショナルタイムにはエリア外からスーパーゴールを叩き込んだ。

先制8分前の後半13分には微妙な判定もあった。右サイドを突破したエムバペが、ペナルティーエリア内で倒されたように映った。ファウルならPKだ。

VAR介入の末、アリレザ・ファガニ主審のオンフィールドレビューが行われた。ノーファウルの判定で「エムバペから接触した」とアナウンス。米放送局「ESPN」のサッカー専門Xは、「VARによると、これはエムバペから接触したということでPKにならなかった」として決定的瞬間の写真を投稿した。海外ファンからは様々な声が上がった。

「これがPKになってても物議をかもしただろ」

「正しい判定だ」

「PKじゃないね」

「正直に言ってこれはPKだよ」

「明らかにPKだったけどな」

「冗談だろ」

白星発進したフランスは22日（同23日）にイラクと対戦する。



（THE ANSWER編集部）