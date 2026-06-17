中村敬斗に海外注目

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦し、2-2のドロー発進となった。W杯初出場となった25歳のMF中村敬斗が貴重な同点ゴールを決め、海外ファンから一躍、注目の的になっている。

後半5分にオランダが先制したが、7分後に中村が輝きを放った。久保建英からマイナスのパスを受けると、ペナルティエリアのわずかに外から右足を振り抜いた。相手選手の股下を通した同点弾に、何度もガッツポーズを見せた。

フランス2部、スタッドランスでプレーする25歳。2023年にA代表に初選出され、デビューから6試合6得点を記録した。W杯初出場ということでネット上の日本人から注目を浴びたが、欧州のサッカーファンからも贔屓のクラブに獲得を求めるような声が上がっていた。

「名前がナカで始まる日本人だ。ローマよ、今すぐ契約しろ」

「この男とクボ、そしてイトウはみんな才能豊かだ」

「ビッグクラブ行きにふさわしいよ」

「プレミアで見たいね」

「ナカムラはセルティックでプレーするために生まれてきたかのようだ」

「2部ってどういうこと？」

日本は20日（同21日）にチュニジアと、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）