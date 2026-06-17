3月にラストライブを行ったアイドルグループ・#ババババンビの元メンバー、小鳥遊るいが16日、自身のインスタグラムを更新。動画で所属事務所の社員になる決断をした経緯や心境を自ら語った。



【写真】思いが詰まった直筆メッセージ 丁寧な文字で伝えた決断

前日15日に直筆文書の写真を添えて、「私にとって、すごく大きな決断です。」と投稿し、「そんな私に新しい夢ができました。 新しいアイドルグループをプロデュースすることです。 タレントとしてお世話になったゼロイチファミリアに、今度は社員として入社します。私にとって人生で初めての就職です」とアイドルからの転身を伝えていた。



動画で小鳥遊は#ババババンビ解散後、「全ての表舞台から姿を消すつもりでした」と明かす。「自分のなかでは完全燃焼したな、やりきったなって思えてます」とアイドル生活を振り返り、芸能界からの完全引退を考えていた矢先にマネジャーから社員としてアイドルのプロデュースに携わるという提案をもらったという。



話があった当初は「私にできるのかな？とか アイドルはやりきったから、今からアイドル業界に戻るのはどうなのかな？とか」と考えたという。それでも「ずっとずっと大好きなアイドルに、これからも関わっていきたい」「みんなに今までとは違った形で楽しさ、幸せをもっともっと届けたい」と決断した理由を語った。



大学卒業後、アイドルとして活動してきただけに、初めての経験も多い。「社員として名刺を作ってもらったり、自分のパソコン、デスクがあったり、今までとは違う形にすごくワクワクしてます」と話し、踏み出した次なるステージに胸を膨らませる。「また新しい物語 一緒につくってくれますか」とファンに呼びかけた。



前日の文書では「夢だった日本武道館のステージにも立たせていただき、たくさんの愛に包まれた6年間を過ごすことができました。ただの学生だった私にはもったいないほど幸せな時間だったからこそ、思い出を胸に次の人生へ進むつもりでした。」と引退を考えた際の思いもつづっている。



ゼロイチファミリアの公式サイトでも15日、年内デビューへ向けて新たなアイドルプロジェクト「NEW COLORS PROJECT」の始動が発表され、小鳥遊の入社とプロデューサー就任を報告。「小鳥遊るいの新たな挑戦を全面的にサポートし、次世代を担うアイドルグループの育成に取り組んでまいります。」とし、小鳥遊もメンバー選定に携わるとしている。



新たな道に進む小鳥遊に、ファンからは「るいちゃんが選んだ道を応援してます」「新たな夢に向かって頑張って下さい」「これからもずっとずっと応援しています」「頑張って！楽しみにしてる」とエール。「どんなアイドルグループが誕生するのか楽しみ」「るいちゃんにしか作れないようなグループになって欲しいなぁ」とプロデューサーとしての手腕への期待も寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）