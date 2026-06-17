女優の矢新愛梨さんがスウェーデン代表MFヤシン・アヤリに言及

北中米共催ワールドカップ（W杯）で日本代表と同じF組のスウェーデン代表は初戦でチュニジア代表に5-1で勝利。

最高のスタートを切った。イングランド1部ブライトンでMF三笘薫と同僚のMFヤシン・アヤリがW杯デビューで2得点の活躍を見せた。そして、この22歳のMFと名前がそっくりな日本人の存在が注目を浴びていた。

今大会、スウェーデンは欧州予選を2分4敗と未勝利で終わったが、UEFAネーションズリーグの成績によってプレーオフに進出。準決勝でウクライナ、決勝でポーランドを撃破して本大会出場権を勝ち取った。

崖っぷちからの復活で2大会ぶりの本大会に臨むスウェーデンは初戦でチュニジアを圧倒し、5得点で大勝した。正確なミドルシュートで2得点を決めたのは父親がチュニジア出身のアヤリだった。ルーツを持つチュニジア相手のゴール後は両手を挙げるだけにとどめ、喜ぶことはしなかった。

イングランドのプレミアリーグでプレーするアヤリの活躍は思わぬ形でも反響を呼ぶことに。それは俳優の矢新愛梨さんが自身のXで「わたし、代表なったんかと思った」と投稿したことがきっかけとなった。2人の名前は「ヤシン・アヤリ」と「ヤシン・アイリ」で一文字違い。アヤリは三笘とブライトンでチームメートということもあり、日本のサッカーファンにも馴染みのある存在。ファンからは「すげぇ」「めちゃくちゃ名前似てる」「おもろい」「プレミアリーグ見ない人がヤシン・アヤリに出会う瞬間」と様々なコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）