「名前付け便利すぎる」「天才すぎ」小学生ママ必見、マスキングテープ活用術に反響 “一瞬で終わる”裏ワザ7選
ママが笑顔になる暮らしアイデアを発信している、ゆっこさん（@yucco__kurashi）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。マスキングテープを活用したライフハック7選を紹介した。
【写真一覧】「どれも素敵なアイデアばかり」小学生ママ必見！マスキングテープを使った裏ワザ7選
ゆっこさんは「全部知ってたらすごいっ 意外と使えるマスキングテープ」と書き出し、「小学生ママは絵の具を持ってきて！って学校から言われてない？まとめて名前つけができて、さらに名前シールを買わなくても意外としっかりつくの 必要な場面で試してみて」とつづり、動画で以下の「裏ワザ7選」を公開している。
1：色鉛筆や絵の具の「名前つけ」
色鉛筆にマスキングテープを貼り、名前を書いたら、カッターでカットして色鉛筆をコロコロ転がすだけ。絵の具にも同様に活用できる
2：手縫いの「ガイド線」
布にマスキングテープを貼り、それを目印代わりにして縫うと、真っ直ぐ縫うことができる
3：布をまっすぐ切る「裁断ガイド」
布を切るときもマスキングテープを貼り、その線をガイドにして切ることで、斜めにならずまっすぐ切れる
4：即席の「インデックスシール」
ページが探しにくいノートには、ノートの端にテープを重ねて貼るだけ。あっという間に即席インデックスになり、目的のページが探しやすくなる
5：ラッピング留め具
マスキングテープにラッピングタイ（針金入のひも）を挟み、形を整えるだけで、愛らしい留め具が作れる
6：壁を傷つけない「マグネットホルダー」
マスキングテープにクリップを付けて壁に貼ると、壁に穴を開けることなくマグネットをくっつけることができる
7：ハサミいらずの切り方
テープを伸ばしたら斜めに折り、引っ張ることで、ハサミが無くても簡単に切ることができる
この投稿に、コメント欄には「名前付けるの一気に終わって便利ですね」「すごいです」「名前付け便利すぎる〜」「もっと早く知りたかったー」「天才すぎません？」「どれも素敵なアイデアばかり」「簡単な事なのに凄い知恵だわぁ」などの反響が寄せられていた。
【写真一覧】「どれも素敵なアイデアばかり」小学生ママ必見！マスキングテープを使った裏ワザ7選
ゆっこさんは「全部知ってたらすごいっ 意外と使えるマスキングテープ」と書き出し、「小学生ママは絵の具を持ってきて！って学校から言われてない？まとめて名前つけができて、さらに名前シールを買わなくても意外としっかりつくの 必要な場面で試してみて」とつづり、動画で以下の「裏ワザ7選」を公開している。
色鉛筆にマスキングテープを貼り、名前を書いたら、カッターでカットして色鉛筆をコロコロ転がすだけ。絵の具にも同様に活用できる
2：手縫いの「ガイド線」
布にマスキングテープを貼り、それを目印代わりにして縫うと、真っ直ぐ縫うことができる
3：布をまっすぐ切る「裁断ガイド」
布を切るときもマスキングテープを貼り、その線をガイドにして切ることで、斜めにならずまっすぐ切れる
4：即席の「インデックスシール」
ページが探しにくいノートには、ノートの端にテープを重ねて貼るだけ。あっという間に即席インデックスになり、目的のページが探しやすくなる
5：ラッピング留め具
マスキングテープにラッピングタイ（針金入のひも）を挟み、形を整えるだけで、愛らしい留め具が作れる
6：壁を傷つけない「マグネットホルダー」
マスキングテープにクリップを付けて壁に貼ると、壁に穴を開けることなくマグネットをくっつけることができる
7：ハサミいらずの切り方
テープを伸ばしたら斜めに折り、引っ張ることで、ハサミが無くても簡単に切ることができる
この投稿に、コメント欄には「名前付けるの一気に終わって便利ですね」「すごいです」「名前付け便利すぎる〜」「もっと早く知りたかったー」「天才すぎません？」「どれも素敵なアイデアばかり」「簡単な事なのに凄い知恵だわぁ」などの反響が寄せられていた。