マスキングテープを使った裏ワザ7選（画像提供：ゆっこさん @yucco__kurashi ）

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　ママが笑顔になる暮らしアイデアを発信している、ゆっこさん（@yucco__kurashi）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。マスキングテープを活用したライフハック7選を紹介した。

【写真一覧】「どれも素敵なアイデアばかり」小学生ママ必見！マスキングテープを使った裏ワザ7選

　ゆっこさんは「全部知ってたらすごいっ　意外と使えるマスキングテープ」と書き出し、「小学生ママは絵の具を持ってきて！って学校から言われてない？まとめて名前つけができて、さらに名前シールを買わなくても意外としっかりつくの　必要な場面で試してみて」とつづり、動画で以下の「裏ワザ7選」を公開している。

1：色鉛筆や絵の具の「名前つけ」
色鉛筆にマスキングテープを貼り、名前を書いたら、カッターでカットして色鉛筆をコロコロ転がすだけ。絵の具にも同様に活用できる

2：手縫いの「ガイド線」
布にマスキングテープを貼り、それを目印代わりにして縫うと、真っ直ぐ縫うことができる

3：布をまっすぐ切る「裁断ガイド」
布を切るときもマスキングテープを貼り、その線をガイドにして切ることで、斜めにならずまっすぐ切れる

4：即席の「インデックスシール」
ページが探しにくいノートには、ノートの端にテープを重ねて貼るだけ。あっという間に即席インデックスになり、目的のページが探しやすくなる

5：ラッピング留め具
マスキングテープにラッピングタイ（針金入のひも）を挟み、形を整えるだけで、愛らしい留め具が作れる

6：壁を傷つけない「マグネットホルダー」
マスキングテープにクリップを付けて壁に貼ると、壁に穴を開けることなくマグネットをくっつけることができる

7：ハサミいらずの切り方
テープを伸ばしたら斜めに折り、引っ張ることで、ハサミが無くても簡単に切ることができる

　この投稿に、コメント欄には「名前付けるの一気に終わって便利ですね」「すごいです」「名前付け便利すぎる〜」「もっと早く知りたかったー」「天才すぎません？」「どれも素敵なアイデアばかり」「簡単な事なのに凄い知恵だわぁ」などの反響が寄せられていた。