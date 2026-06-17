Q 「感情が読めない…」習近平氏ってどんな人ですか？

任期14年目に入り、ますます存在感を強めている中国・習近平国家主席ですが、いつ見ても表情があまり変わらず、感情が読み取りづらく、人となりがよく分からないなと今さらながら思いました。池上さんが思う、習氏の人柄・性格を教えていただきたいです。（50代・男性・会社員）

【画像】高市早苗首相と“絶妙な距離感”で握手をする習近平国家主席。その表情は…



習近平国家主席 Ⓒ時事通信社

A 独裁者にとって必要な要素なのです

いつも無表情ですよね。顔の表情からは感情の起伏が読み取れません。これが独裁者にとって必要な要素なのです。

本人も若い頃には地方の貧困地帯に追いやられ、苦労してきた経験があります。特に毛沢東全盛時代は、ちょっとしたことで毛沢東や、その側近の逆鱗に触れたらおしまい、という時代が続きました。うっかり笑顔を見せると、「なんで笑っているんだ」と叱責されかねません。かといって悲しそうな顔をすれば「不服なのか」と言われかねませんよね。

独裁国家での下級役人の処世術は感情を表に出さないこと。

一方、高位の人間になると、側近たちは表情を読めないために、勝手に忖度して忠誠心を発揮します。この様子は、ロシアのプーチン大統領にも共通する特徴ではありませんか。

喜怒哀楽を率直に表すことができる。これが民主国家なのです。

（池上 彰）