タレントの岸明日香がABEMA的ニュースショーに出演した際、自身のデビュー15周年を記念した写真集について語る場面があった。

【映像】共演者も驚いた岸明日香の大胆ショット

写真集について振られた岸は「15周年ということで結構気合い入っているんですけど、ベトナムで撮影させていただいて。表紙はすっぴんなんですけど、うちのお母さんに『嘘つくな』って言われて」と切り出した。

「口紅は塗ってるでしょ？」と問われ、「塗ってないです。リップだけです。透明の保湿のやつだけです」と明かした。

これに対し、共演者のマンボウやしろは「男性と女性で認識の違いありますよね。リップ塗ってたらもうすっぴんじゃないんじゃないか」と指摘。すると岸は「リップクリームです。色無しの。奇跡の1枚みたいな感じで撮っていただけて、この（表紙の）衣装のワンカット目の写真なんですけど、『これが表紙がいい』って結構現場でざわざわついて。素敵な表紙になりました」と語った。

スタジオで写真集の大胆なカットが紹介されると、「映っちゃっていいの？」と共演者から驚きの声が上がった。「これはすっぴんじゃないでしょ？」と聞かれた岸は「これもすっぴん。ここのチャプターは全部すっぴんでやらせていただいて。結構ファンの方も『一番良かった』みたいな。コンタクトも外して。結構気合い入ってます」と熱を込めて語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）