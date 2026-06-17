「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが16日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を動画投稿した。

「1st DVD『相思相愛』撮影の裏側」と題し、布面積が極めて少ない金色のビキニ水着姿で撮影した動画ショットを公開した。

「屋上はいつも以上に風が強くて でもそのおかげで、髪がいい感じになびいてくれました」と強風の中、ビルの屋上で曲線美を強調するようなポーズをとった。

5月に発売した初DVDは会社員の女性が課長と沖縄に出張するテーマ設定だけに、ファンに向け「課長、ちゃんと見てくれてる？」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「とても美しくて綺麗」「最高でーす」「まさに完璧」「可愛い過ぎる」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。5月29日に1stDVD「相思相愛」を発売。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。