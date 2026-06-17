◆【株式投資の初心者必見】なぜ「1倍未満」を狙うのか？

働きながら株で資産50億円を築いた“本当に儲かる3つの投資術”を初公開――余命宣告を受けた医師 兼 個人投資家の父が愛娘に捧げる著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）。4度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された著者が、働きながら50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南。再現性の高い3つの投資法をマスターすれば、忙しく働きながらも「一生困らないお金」を稼げるようになる。「人生の集大成として、出し惜しみ無しで、魂を込めて書きました」（著者より）。

【株式投資の基本】「PBR（株価純資産倍率）」で割安株を見抜く！

1倍割れの仕組みとチャンス

株式投資で銘柄を選ぶ際、「企業の利益」に注目する方は多いでしょう。しかし、企業がたっぷりと溜め込んでいる「資産」に目を向けることで、市場に放置されているお宝銘柄を発見することができます。

そのために欠かせない重要指標が「PBR」です。今回は、PBRの基本と割安株探しのノウハウを解説します。

企業の「解散価値」を示すPBRとは？

株式関連のニュースで頻繁に登場するPBRですが、その本質は企業の純資産と株価の比較にあります。

「PBR」というのは、「株価純資産倍率」のこと。「株価÷1株当たり純資産（BPS）」あるいは「時価総額÷純資産（株主資本）」で計算される。要は株価がその企業の「純資産」と比較してどれだけの価値があるかを示す。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

純資産とは、企業が持っているすべての財産から借金などの負債を差し引いた、純粋な会社自身の財産のことです。仮にいま会社を解散して残った財産を分けた場合、株主に残る価値（解散価値）とも言えます。

PBRは、現在の株価が、この解散価値に対してどの程度の水準にあるのかを測るための「ものさし」なのです。

割安・割高を見極める「1倍」の基準

では、具体的に数値をどのように見ればよいのでしょうか。

つまりPBRが1倍であれば、株価と1株当たりの純資産が等しいということ。一般的に1倍以上で「割高」、1倍未満で「割安」の目安にできる。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

PBRが「1倍未満」ということは、現在の株価でその会社を丸ごと買収し、すぐに解散して資産を分配すれば、計算上はお釣りが出るという異常な状態を意味します。つまり、1倍割れの銘柄は、実際の会社の価値よりも株価が不当に安く評価されている、非常に「割安」な状態だと判断できます。

なぜ「1倍割れ」が起きるのか？

資産バリュー株の狙い目

しかし、なぜそのようなお得な状態が市場に放置されるのでしょうか。その理由は、多くの投資家の心理にあります。

投資家は「企業の収益力」を重視する傾向にある。そのため、どれだけ資産を持っていても、稼いで業績が良くならなければ、株価はあまり上がらない。だから、資産バリュー株のPBRは低くなるんだ。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

株式市場では、「今いくら儲かっているか」「今後どれくらい成長するか」という『収益力』がもてはやされます。そのため、現金を豊富に持っていて絶対に倒産しそうにない企業でも、本業の利益が目立たなければ注目されず、PBRが低い「資産バリュー株」として放置されがちです。

逆に言えば、個人の投資家にとって、ここは大きなチャンスになります。まずは証券会社のスクリーニングツールで「PBR1倍未満」を条件に検索してみるのも一手です。業績の回復や株主還元の強化（配当の増額など）をきっかけに見直し買いが入れば、大きなリターンを狙える可能性があります。

※本稿は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。