米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は16日（日本時間17日）、ドジャースがトミー・エドマン内野手（31）の復帰に伴い、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）をDFA（事実上の戦力外）にすることについて分析した。

エスピナルにとって先月に続き2度目のDFAとなる。ドジャースは昨オフにエスピナルとマイナー契約を結んだ。春季キャンプでは強い印象を残しロバーツ監督もキャンプ開始からわずか2週間ほどで、エスピナルが開幕ロースター入りする可能性が極めて高いと語っていた。

しかし、その好調ぶりはレギュラーシーズンにはつながらなかった。今季は60打席で打率.268、出塁率.276、長打率.375を記録。この成績は、メジャー通算1836打席で残している打率.261、出塁率.314、長打率.350というキャリア成績に近いものとなっている。エスピナルはメジャー7年目のベテランで、すでに6年以上のメジャー在籍年数を持つ。特に2021〜22年のブルージェイズ時代には、737打席で打率.282、出塁率.340、長打率.382をマークした。長打力は高くなかったものの、この2年間で9本塁打、38二塁打、1三塁打、12盗塁を記録。三振率13.3％、四球率7.9％と、優れたコンタクト能力を見せていたが、その後は打撃成績が低下していた。依然として三振は少なく（13.2％）、コンタクト能力は維持しているものの、四球率の低下と元々少ない長打力がさらに落ち込んでおり、打撃面での価値が大きく下がっている。

ドジャースは今後1週間以内にエスピナルをマイナー降格（アウトライト）、放出、またはトレードのいずれかで処理する見込みだ。エスピナルは先月DFAとなった後、再びドジャースとマイナー契約を結んでいるため、今回も同様の形で残留する可能性はある。ただし、エドマンが復帰し、さらにアレックス・フリーランド、ミゲル・ロハス、キム・ヘソン（現在は3A）が40人枠に入っている状況を考えると、エスピナルがより出場機会を得られる他球団への移籍を望む可能性もありそうだ。