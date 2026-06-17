謝るという行為は、難しい。不祥事を起こした企業の謝罪会見に白々しさを覚える人も多いだろう。保育学、教育心理学に詳しい東京大学名誉教授の秋田喜代美さんは「子どもでも形だけの謝罪を覚えてしまう場合がある。大人が伝えるべきことは多い」という。3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。

■なぜ素直に謝れない人がいるのか

自分の非を絶対に認めない。そんな人に心当たりはないだろうか。職場や取引先にもひとりはいるはずだ。

プライドが高いのか、評価が下がるのを恐れているのか……。理由はそれぞれなのだろうが、周囲を疲弊させることだけは確かだ。なかには、責任転嫁の末にとばっちりを受けた経験がある人もいるかもしれない。そんなことが続けば、周囲から人も離れていく。

なぜ、素直に謝れないのか――。それが私の悩みである。

悩みの種は、私自身でも、仕事相手の編集者でもない。問題は、3歳の長男Kだ。

Kは決して謝らない。投げたおもちゃが私にぶつかったり、私の仕事場を散らかしたりしたとき、母親に「ごめんなさいは？」と促されても頑として謝らない。都合が悪くなると「今度、新幹線いつ乗るの？」「（魔女の宅急便の）キキと（天空の城ラピュタの）シータは仲間なの？」などと唐突に別の話をはじめたり、黙り込んだりする。

写真＝iStock.com／takasuu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu

悩みが深まったのは、Kと同い年の友人Aちゃんが謝る姿を見たからだ。一緒に食事をした帰り道のこと。Aちゃんは父親の制止を振り切り、突然歩道を走り出した。ヒヤリとした。幸い何事もなかったが、Aちゃんの父親はしゃがみ込んで3歳の娘の目を見ながら強い口調で叱った。

「危ないからダメって約束したでしょ！ ごめんなさいは？」

「……ごめんなさい」

素直に謝るAちゃんの姿に、私は軽い衝撃を受けた。

■悪いことをやった意識がない

そして我が身を振り返った。父親としての威厳が足りないのだろうか。Kが謝れないのは、私の責任なのかも知れない。

このままではKは、謝れない大人になってしまうのではないか。

私は、教育心理学や発達心理学を研究する東京大学名誉教授の秋田喜代美先生に不安を吐露した。

「おもちゃを投げたり、歩道を走ったりすることは、大人にとっては悪いこと、危険なことですよね。でも、幼児にとってはどうでしょう。感情のままに身体を動かしただけ、と考えることもできます。自分では悪いことをやった意識がないから、『ごめんなさいは』と言われても心に響いていなかったのかもしれません」

それは幼児だけではないだろう。非を自覚していないのに謝罪を求められたら、大人だって反発したくなる。秋田先生の指摘は、3歳児もひとりの人格だという当たり前の事実を私に突きつけた。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 秋田喜代美先生 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■相手に共感するから素直に謝れる

「2歳、3歳は自我が芽生える時期です。みんなに『私』を認めてほしい。自分の意志でやったことだからお父さんに『ごめんなさいは』と言われても、謝りたくないという気持ちもあるのではないかと思います。もちろんお友だちを傷つけてしまうようなことがあれば、謝らなければなりませんが、今回は物を投げたことを問題にされているのですよね。

ただし、子どもの行動には必ず理(ことわり)があります。“Give kids reason”――つまり、なぜ、そんなことをしたのか、子どもの言い分を傾聴する必要があります。

その上で、なぜダメなのか丁寧に伝えるようにしてみてください。その際に注意すべき点は、その子の属性や特性を持ち出さないこと」

幼児における属性や特性とは何か。秋田先生は、疑問をわかりやすく解説する。

「『お兄ちゃんなんだからガマンしなさい』とか『女の子だからダメ』と言われると子どもは反発します。子どもが自分個人に親身に寄り添ってくれているのではなく、役割として叱られていると感じるからです。

それよりも『投げたら、おもちゃが痛いんじゃないかな』『そんなことをしたらお母さん悲しいな』と伝えると、子どもは自分がやったことで誰かが傷ついたり、悲しんだりすることを理解します。自分がやったことで困ったり、悲しんだりする人に共感し、心が痛むからこそ、素直に『ごめんなさい』と謝れるようになるのです」

■とりあえず「ごめんなさい」の怖さ

悪いことをしたら、謝る。私はあまりに単純に考えていた。当然、子どもの行為には動機があり、結果がある。なぜ、おもちゃを投げて、その結果、何が起きたか。Kも因果関係が理解できなければ、心からは謝れないだろう。

「本当に怖いのは……」と秋田先生は前置きした。

「とりあえず『ごめんなさい』と言えば、許してもらえると子どもが思ってしまうような躾です。なかには、口では『ごめんなさい』と言ったとしても、内心ではまったく悪いとは思っていない子もいるかもしれません」

秋田先生は小学校の「朝の会」「帰りの会」の研究をした経験がある。

帰りの会で1日を振り返るなかで「Bくんがこんな悪いことをしました」という告げ口があったらしい。Bくんは報告の途中にもかかわらず「ごめんなさい」「ごめんなさい」と繰り返した。なぜ、悪いことをしたのか、Bくんの行為で誰がどう困ったのか、うやむやのまま「帰りの会」は終わってしまった。クラスメイトも何度も頭を下げるBくんに対して、罪悪感を覚えたからだという。

一種の処世術なのだろう。だが、それでは過ちを自覚できずに、再び同じことが繰り返されるかもしれない。

■中身の伴わない謝罪会見が続くワケ

それは子どもだけではないはずだ。処世術としての謝罪でミスや失敗をやり過ごした経験があるビジネスパーソンもいるはずだ。場合によっては、頑なに非を認めない大人よりも質が悪いかもしれない。

私が想起したのは、近年の不祥事の謝罪会見だ。テレビカメラや記者の前で、深々と頭を下げ、「申し訳ございませんでした」と繰り返す。謝罪の形は取っている。しかし形だけだ。私たちは、内心とは違う白々しい言葉にウソを感じ取って苛立つのだ。

写真＝iStock.com／O2O Creative ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／O2O Creative

そんな感想に秋田先生は相槌を打つ。

「そう感じている人は真っ当ですよね。本来は『すまない』『申し訳がない』という気持ちがあってお詫びするはずです。ただ謝罪する本人も組織を守るために立場上、謝らざるをえないとしたら、本心では自分が悪いとは思っていないのかもしれません。それが、見ている人に伝わってしまうのでしょうね」

はたと気づいた。

本来、謝罪とは他者の痛みに対する想像のあらわれだ。しかしなかには、他者や社会への服従としての謝罪会見に溜飲を下げる人たちもいるのかもしれない。それを謝る側もわかっていて、中身の伴わない謝罪会見が続くのではないか。謝るという行為が歪んでいるのではないかと。

■親子の信頼関係を強くするために

だからこそ、幼児期に他者の痛みを想像する経験が大切なのだろう。建前の言葉ではなく、本心からの謝罪かどうかを感じ取る“真っ当な感覚”も、そうした経験の中で育まれていくのではないか。秋田先生は言う。

「そこが大切なポイントですね。親や周囲の大人が子どもたちに伝えていかなければならないことですね」

再び我が身を省みた。私はKに謝れているだろうか。

私はたびたびKを怒ってしまう。秋田先生の言葉を借りれば、「怒る」とは、自分の情動が閾値を超えること。一方で「叱る」は相手に寄り添いながら理由を語ること。

私だって、Kに対して、いつも余裕を持って向き合いたい。けれど、〆切りに追われているさなかに仕事部屋で遊ばれたり、忙しい朝に保育園への登園を渋ったりすると、どうしても感情的になってしまう。不機嫌な父の言葉によって涙を流すKを前にして、いつも自己嫌悪に襲われ、反省する。だが、しばらくすると同じ過ちを繰り返す。そんな私にとって、秋田先生のアドバイスは染みた。

「生の人間ですから、ときには怒ることだってありますよね。そのときには『ごめんね』『怖かったね』と謝ればいいんです。大人の権威ではなく、素直に『ごめん』と子どもに言えれば、親子の信頼関係は強くなっていくと思いますよ」

私が求めていたものは、謝罪会見のような「ごめんなさい」だったのかもしれない。その可能性に思い至り、ハッとした。

Kは、それを本能的に拒んでいたのだろうか。

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山川 徹（やまかわ・とおる）

ノンフィクションライター

1977年、山形県生まれ。東北学院大学法学部法律学科卒業後、國學院大学二部文学部史学科に編入。大学在学中からフリーライターとして活動。『国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手たち』（中央公論新社）で第30回ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞。著書に『カルピスをつくった男 三島海雲』（小学館）、『最期の声 ドキュメント災害関連死』（KADOKAWA）などがある。最新刊に商業捕鯨再起への軌跡を辿った『鯨鯢の鰓にかく 商業捕鯨再起への航跡』（小学館）。

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秋田 喜代美（あきた・きよみ）

学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授

東京大学文学部卒業後、銀行勤務、専業主婦を経て、東京大学教育学部へ学士入学。同大学院教育学研究科博士課程修了。博士（教育学）。立教大学助教授、東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター初代センター長を経て、東大初の女性教育学研究科長および学部長（教育学部長）を務め、2021年4月から現職。

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（ノンフィクションライター 山川 徹、学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授 秋田 喜代美）