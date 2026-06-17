異様でグロい「異常識」が定着したディストピア小説が暴く、「異常識」を志向する現代社会のとあるニーズ

『響け！ユーフォニアム』や『青い春を数えて』、『愛されなくても別に』など、多くの名作小説を書き上げてきた武田綾乃さん。

２年ぶりの新作となる『ここはこどものいない国』はこれまでの作風とは異なる、いまから200年後の日本が舞台のディストピアSF。

著者最大の挑戦作を、気鋭の書評家や作家ははたしてどう読んだのか。

今回は書評家のマライ・メントラインさんによる書評を紹介します。

武田綾乃 （たけだ・あやの）

1992年京都府生まれ。第8回日本ラブストーリー大賞最終候補作に選ばれた『今日、きみと息をする。』が2013年に出版されデビュー。『響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部へようこそ』がテレビアニメ化され話題に。同シリーズは映画化、コミカライズなどもされ人気を博している。’20年に『愛されなくても別に』で第37回織田作之助賞の候補、’21年に同作で第42回吉川英治文学新人賞を受賞。漫画『花は咲く、修羅の如く』の原作を担当。その他の著作に、「君と漕ぐ」シリーズ、『石黒くんに春は来ない』『青い春を数えて』『その日、朱音は空を飛んだ』『どうぞ愛をお叫びください』『世界が青くなったら』『噓つきなふたり』『なんやかんや日記 京都と猫と本のこと』『可哀想な蠅』などがある。

出産のストレスがなくなった社会の「生活感覚」

出産・育児にまつわる個人的・社会的ストレスを強引に最小化した社会……それはいかなるシステムとなり、いかなる生活感覚に覆われるのか？ を仮想的に突き詰めてストーリー化したのが本作だ、という表現は可能だろう。

ある程度ランダムに個性が備わった人間が生化学的に量産され、そのまま効率的な学習システムに乗せられ、それなりの選別過程を経て社会に送り出される。それが「人間の発生」として圧倒的主流であると認識される状況の社会で、そうでない（＝読者からみて普通な）出自を持ちながら、「主流」的な生活感覚に幸か不幸かそこそこ適応してしまっている語り手の見聞と経験をベースに物語は進む。現時点での常識感覚からみれば極めて異様でグロい「異常識」を説得力豊かに描けるのは作者の筆力ゆえだが、たとえば度を越したペット偏愛やその背後にあるペット産業の歪みなど、現実をよく観察すると、その「異常識」のニーズを指向する力学がすでに存在することは明らかだ。

ときに、おどろくべきタイミングというべきか、この書評を依頼されたとき実は私は出産（しかも初産）間近で、しかも作中で登場人物が直面するのと同じく、逆子で妊娠高血圧症候群に悩まされていた。ちなみに逆子については一発逆転させるマッサージ術があるらしいが、高血圧を悪化させる可能性が高いため見送られ、結局のところ、帝王切開で出産した。そうした直近の生々しい実体験を踏まえてみるに、本作に登場する産科施設の描写は、機械技術的には高度でありながら現場ノウハウと自信が絶妙に失われている状況を実に上手く表現していて唸らせられる。リアル出産を体験したからこそ言いたいのだが、助産師や医師といった産院のプロフェッショナルに対する信頼というのは、彼ら彼女らが「人間の誕生というものの生々しさ、きわどさ」というものに真摯に直面してきた経験の蓄積に由来する。その最も肝心な部分が欠けている、ともいえるこの作中の産科施設は、正直マジで恐ろしい。しかし、それしかないゆえ「自然派」な人々はそこに頼らざるを得ない。

恐ろしい社会が実現してしまった「あと」の空虚

なぜそんな社会になってしまったのか？

……という点について、具体的には「自然の出産は、そもそも女性の負荷が高すぎて不公平だから」という社会的ムーヴが支配的になったことが作中で述べられる。そう、私も実際、いま生きている現実にて、出産だけでなく育児についても（社会的な不文律面で）女性側の負荷が高すぎるようには思う。しかし本作、そういった点についていわゆるジェンダー議論的なアツさはあまり感じられない。なぜかといえば設定上、議論自体が過去の存在だからであり、逆に、問題が「解決」された末の一種の空虚感みたいなものがジワジワと迫ってくる印象がある。この絶妙な空虚感の正体は何なのか。システム的に誕生した子どもたちが閉鎖的な環境でシステム的に教育・育成される一方、街中では、短い寿命を設定された幼児たちが新種のペットとして愛でられる。なるほど、それは人間が社会的に抱える、不文律的な規範を裏返したふたつの大いなる欲求の行きつく先なのだ。つまり「人間を育成する義務からの逃避」と「成長しない対象への愛玩行為の追求」である。特に後者では、対象が人間でも動物でもない「亜人間」的な存在となる点が大きなポイントだろう。「成長しないゆえに愛らしい」という欲求の核心をもろに具現化すると、こうもグロテスクなものになるのか。しかし世間はそう感じない、という社会心理のキモさの描写がまた絶妙で良い。本作中の語り手はそのあたり、世間的な常識に対し違和感を通奏低音のように感じ続けるのだが、このモヤモヤ感の受け皿を確保できない。世間がおかしいと思う一方、そのアンチ勢力の主張にもまた違和感を覚えてしまうからだ。このもどかしさがある意味、本作を一級の文芸作品たらしめているといって過言ではないだろう。読者の意識を「何かへの同調」から「思考」へと引きずり出す仕掛けにもなっているからだ。

では、本作で描かれる社会で否定される自然出産。その良さとは何か。いろいろなリスクや面倒を覚悟の上で、敢えて「生物として自然な形で出産する」意味がどこにあるのか。自ら出産と育児に突入した身で考えてみると、「何らかの意味で自分の生の延長となる存在を残したい」という要素があるように思われる。これを欲求とみるか使命とみるかは、解釈が分かれるだろう。「自分の観念的な複製と呼べなくもない」存在を、残したいあるいは遺したい、という表現も可能かもしれない。そしてこれを考え抜き感じ抜いた末に思うのは、だからといって子を生すことが正解だとか正しいというわけではないということ。子を産むにしても産まないにしても、そこで葛藤に直面し、道を決めることに意味があるのではないか、と思うのだ。逆に、本作で描かれる世界は、その葛藤をストレスと判定して「そもそも除去」する道を選んだ。根源的な命題の「除去」は正しいのか？ その判定は人類の精神にとってプラスなのか？ 何かしら副作用は無いのか？ 実はそこが本作の真の重心であるように、私は感じる。

本作を読んだ読者はどう「システム」を受け取るか

葛藤が除去された精神に、おそらく真の成長や育成はない。「学校」や「職場」にて確かに知識やノウハウの伝授はあり、技能の継承としてそれは重要かつ不可欠といえるけれど、もっと根源的な何かがいつの間にか社会から失われてしまう。失われたままでも惰性でしばらく動き続けるので、社会も人も気づかない。何に気づかないのかといえば、「子どものいない国」はいつの間にか、真の成長を放棄した、あるいは知らない、肉体的年齢と無関係な「子どもばかりの国」になってしまうということだ。それが、深い深い欲求にもとづく「正しさの追求」の果てに現出する風景。終わりの風景といえるかもしれない。

本作で語られる強烈かつ説得力豊かなネガティブな観点のひとつに「人はなかなか自律的思考に至れず、複数存在する同調圧力の道のどれかを選ぶしかない」という心理的現実がある。「子ども」「教育」「知的原体験」が絡む文脈でこれを見事に表現した『小学校〜それは小さな社会〜』（山崎エマ監督）というドキュメンタリー映画がある。本作の内容とも深いつながりがあるのだが、監督トークありの上映会に参加した際、「自分の子どものころの楽しい記憶が鮮明に思い出されて感動した！」とスーパーポジティブな感想を述べた観客（中高年女性）を間近で見て、特殊な感銘を受けた。本作の読者の中にも、作中の人間量産システムこそ理想じゃん！ と思う人が居るかもしれない。実に考えさせられる。

そういえば、そもそも本作、作者の思いとして、どういう読者層に届けたいのだろうか。そこもちょっと興味を惹かれる。

武田綾乃『ここはこどものいない国』

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常識も愛し方も全く違う。それでも、そばにいたい。

2226年、人間は工場生産され、人口を完璧に管理できるようになった日本。

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