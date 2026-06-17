マクドナルド「スーパーマリオ」ハッピーセット第2弾発売　ピーチ姫やクッパ、ファイアマリオが登場

日本マクドナルドは6月19日、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」第2弾の販売を全国のマクドナルド（一部店舗を除く）で開始する。

現在公開中の任天堂とイルミネーションによる映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とのコラボ企画。第2弾では、「キノピオ」「ピーチ姫」「クッパ」「ファイアマリオ」「ワンダークッパJr.」「チコ」をモチーフにした全6種類の立体フィギュアを展開する。

ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」

ハッピーセットのおもちゃは数量限定で、なくなり次第終了。品切れの場合は代替のおもちゃなどを提供する場合がある。おもちゃの種類は選べない。

ハッピーセット 組み合わせ例

■ピーチ姫やクッパなど全6種類が登場

第2弾では、映画に登場するキャラクターをモチーフにした以下の6種類のフィギュアをラインアップする。

・キノピオ

・ピーチ姫

・クッパ

・ファイアマリオ

・ワンダークッパJr.

・チコ

【画像16点】ピーチ姫やクッパなど全6種類、第2弾のおもちゃを見る

フィギュアは、かばんなどに付けるアクセサリーとしても楽しめる仕様。手に取って動かしながら物語のシーンを想像することで、図形や空間認識への理解を深められるほか、ごっこ遊びを通じて社会性や感情表現を育むきっかけになるとしている。

■第3弾は全12種類からランダムで提供

6月26日から始まる第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全12種類のおもちゃの中からいずれか1つを提供する。

品切れの場合は過去に販売したおもちゃなどを提供する場合があり、おもちゃの種類は選べない。

■スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も展開

ほんのハッピーセットでは、スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も販売している。

同書では、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を紹介するほか、2023年公開の映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれたマリオとルイージ兄弟の成長の物語を楽しめる。また、迷路や絵探しも収録している。

提供期間は6月12日から約4週間を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了する。

■デジタルコンテンツも用意

ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のおもちゃの箱、またはスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」に記載されたQRコードから特設サイトへアクセスすると、映画のギャラクシーの世界を楽しめるデジタルコンテンツを利用できる。

利用者は好きなキャラクターを選び、画面をタップすることでショート動画を視聴できる。

ゲームプレイ可能期間は、6月12日午前5時〜2027年4月9日午前8時59分まで。

【権利表記】

(C)Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.