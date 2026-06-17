「野菜炒めやチャーハンしか作れない」和食ブーム前の調理専門学校はギリギリの状況だった…その実態

そばは人手不足、寿司は人気？

エントランスをくぐると、白木の香りが漂う、清潔感のあるカウンターが目に飛び込んでくる。町寿司で見かけるようなそれとは違い、高級店にあるような曲線が美しいU字のカウンター。なんでも、「接客実技用」として和食ならではのおもてなしスタイルを教えるための設備だという。

2016年に開校した学校法人水野学園が運営する『東京すし和食調理専門学校』は、和食にしぼった唯一の認可専門学校だ。私はこれまで、≪「町そば屋」がひっそりと大量閉店していた…＜40年で3000店が東京から消失＞チェーン店だけが残る事態に≫から始まる、「町そば屋」の衰退を追ってきた。

人材不足、修行の難しさ、調理専門学校の実情――そうした背景を取材していく中で、同じ和食であっても海外で人気の高い「寿司」は、そばとはまったく事情が異なる。そこで『東京すし和食調理専門学校』に取材を申し込むことにしたのだが、広々としたエントランスに優雅にたたずむ接客実技用カウンターを目の当たりにして、早々に寿司の‟勢い”を垣間見た気がした。渋谷にほど近い池尻大橋にあるということもあるだろうが、我々がイメージしている調理専門学校とは一線を画すきらびやかさがあるのだ。

しばし呆気にとられていると、広報担当者が「こうした空間づくりも、学生たちのモチベーションにつながるんですよ」と笑う。たしかに、ここで寿司と和食を学べると思うと、「自分はどんな一流店で働くんだろう」と将来像を具体的に思い描きやすくなるかもしれない。一通り学校内を見学させてもらうと、普段は学生が授業を受けているという教室で、学校長である長谷川哲也氏に話を伺った。

変わる和食の教育現場

私は、友人のフードライターから、「和食を選ぶにしても、人気なのは寿司職人。というのも、卒業してすぐにアメリカやオーストラリアのすし店に行けば、円安状況もあって年収1000万円超えも夢ではない」と聞いたことを説明し、「海外における寿司の需要は高いのか？」。そう長谷川校長に切り出した。

「世界的に和食の店が増えていることは事実です。2013年に、和食がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをきっかけに急増し、2017年時点では海外における日本食レストランの数は10万店を超え、約11万8000店まで増えました。「海外における日本食レストラン調査」（出典・農林水産省 輸出・国際局）によれば、現在は約18万店まで急伸しています。当然、寿司の需要も高いです」（長谷川校長）

世界的なブームを受け、和食は‟WASHOKU”として海を渡った。半面、‟なんちゃって和食店”も数多く存在するといい、「7〜8割は現地風にアレンジされた和食」だと長谷川校長は苦笑する。こうした実情が、『東京すし和食調理専門学校』を創設した背景に関わっていると、同席した広報担当者が口を開く。

「もともと水野学園は、1966年にジュエリー教育から始まった学校法人で、それから時計、靴、バッグ、自転車といった希少性の高い分野に特化した教育を広げてきました。『人の手の作業』『温もりのあるモノづくり』を教育の根幹とするため、需要が高いにもかかわらず作り手（職人）が足りていない寿司・和食の分野に着目し、現在に至ります」

調理師専門学校が、和洋中をバランスよく教えていることは、このシリーズの中で触れてきた。しかし、和食にしぼった同校は、和食を学ぶ専門カリキュラムの時間数が、一般の調理学校和食科に比べ２年間で約2倍という時間を費やす。『東京すし和食調理専門学校』は2年制コースの「和食調理科」と、3年制コースの「和食研究科」がある。「うちはどこよりも和食の実習時間を長く取ります。それがコンセプト」と長谷川校長が語るように、本物の和食教育にはそれだけの時間が必要というわけである。また、長年、和食の世界で腕を振るっていたからこそ、人材への危機感を募らせていたとも付言する。

「和食の担い手が少ないということは、10年前には分かっていたことでした。毎年、専門学校から若い子が入ってくるのですが、『何ができるの？』と聞くと、『いろんな献立を作ってきましたけど、 何も覚えてません。何もできません』と答える子が多かったんですね。1年目の子にはまかないを作ってもらうのですが、ほとんどの子が野菜炒めやチャーハンといったものしか作れなかった（苦笑）。専門学校へ行ったのに、身に付けたものが少なすぎる。そうした現状を変えたいという思いもあって、学校長のお話をいただいたときに引き受けることにしました。しっかり基礎を教え、『これはできる』という自分の武器も持って社会に出る若者を育てたいと」（長谷川校長）

長谷川校長が和食の世界に入って間もない新人だった頃は、怒られながら育っていくことが当たり前だったという。

「我々の頃は、専門学校から現場に入ること自体が珍しかった。右も左も分からないまま現場に入り、その中で技術を身につけていく。それが段々と専門学校が主流になるという流れに変わってきた」（長谷川校長）

それ自体は悪いことではない。だが、技術がともなっていない若い子が多いこと、また過去の記事で触れたように、西洋料理に人気が集中すること、福利厚生が充実しているホテルといった業態に人材が流れていくこと。そうした逆風が吹くことで、和食の担い手は減少傾向をたどることになる。

しかし、である。期せずして、和食が世界的ブームになったことで潮目が変わる。

「実際、2016年の開校当時は、留学生の学生が日本人の学生の倍くらい在籍する状況でした。一番多いのは中国からの留学生。そして、韓国からの留学生も多い。アメリカやロシア、モンゴル、タイなど10か国くらいの留学生が通う、インターナショナルな雰囲気でした（笑）」（長谷川校長）

コロナ禍によって、一時留学生は減少したが、ここ2年ほどは海外の和食店や寿司店で働けば稼げるという風潮も後押しとなってか、「突然、日本の高校生希望者が増え始めた」という。ただし、「調理業界の進学者数は年々右肩下がり」であるとも付け加える。

後編『“なんちゃって”から“本物志向”へ…世界中で起こる第二次「寿司ブーム」に、調理師学校が意外なシフトチェンジ』では、世界的な和食ブームによって寿司職人が引く手数多になっている現状に迫っていく。人手不足が深刻な他の和食料理店とはどう違うのか、その実態を解説する。

【つづきを読む】”なんちゃって”から”本物志向”へ…世界中で起こる第二次「寿司ブーム」に、調理師学校が意外なシフトチェンジ