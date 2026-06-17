今年5月14日に栃木県上三川町の一軒家で女性が殺害された強盗殺人事件では、実行役の高校生4人（いずれも16歳）がすぐさま逮捕された。のちに日本側の指示役とされる20代夫婦も逮捕されたが、夫婦に強盗を主導したとされる益田和彦容疑者（48）は事件3日後に東南アジアに逃亡。現在、公開手配中だ。5月30日には18歳の高校生が職業安定法違反容疑で逮捕されている。実行役を勧誘するリクルーター役を務めた可能性があるという。

【相関図】「ルフィー」「シュガー」「キム」… トクリュウ広域強盗事件の容疑者たちの呼び名や役割

本事件は「匿名・流動型犯罪グループ」いわゆる「トクリュウ」による事件とみられている。犯罪ごとに離合集散を繰り返し、匿名性の高いアプリ等でやりとりすることが特徴だ。このトクリュウによる強盗の存在と恐怖を日本中に知らしめたのは、2022〜2023年にかけて各地で発生した「ルフィ」らを指示役とする「広域強盗」であろう。ノンフィクションライター・高橋ユキ氏がレポートする。

「捨て駒の中でも特別」

当時の一連の事件では、SNSでの「闇バイト」を募集する投稿によって集められた実行役らが「ルフィ」を名乗る指示役らとつながり、日本各地で強盗を敢行していた。幹部4人はフィリピンのビクータン収容所でスマホを用い、日本の実行役をリクルート。秘匿性の高いアプリで強盗を指示し、得た金をフィリピンに送金させていた。

今年5月、「ルフィ」を指示役とする強盗に関わった日本側メンバーの裁判員裁判が開かれていた。そのメンバーは、他の実行役が「捨て駒の中でも特別」と称するほど「ルフィ」との関係の深さが際立っていた。

フィリピンの指示役による広域強盗事件において、「ルフィ」を名乗る指示役と密接に繋がり、実行役の送迎や強奪品の売却など、日本側での後方支援を担っていた大古健太郎被告（37）である。5月28日に東京地裁で開かれた大古被告の裁判員裁判の判決公判で、江口和伸裁判長は求刑通りの懲役23年および罰金50万円を言い渡している。

匿名流動型グループが日本国内で強盗を敢行する際は、末端の実行役が家に押し入り、家人に暴力を振るうなどして脅す。こうした犯罪行為によって実行役が金品を奪ったとしても、指示役がその犯罪収益を得るためには、換金や運搬を担う人材が必要になる。まず時計や貴金属など、金目のものを奪った際はそれらを買取ショップで換金し、合計額を正しく計算したうえで指示役に報告。指示通りに犯罪収益を分配し、それぞれを指定の場所に届ける……そんな地味で負担の大きい作業を実直に、また持ち逃げもせず、逮捕されるまで遂行してきたのが、大古被告だった。

加えて、強盗の実行役らを待ち合わせ場所から現場まで送り届けるだけでなく、その車の手配も行なう。待ち合わせ場所に来るための持ち合わせもない実行役へは「経費」から交通費を送金するという作業も担当していた。宅配業者になりすますための服や段ボール箱、そして凶器や結束バンドなど、実行役が必要とする"道具"も準備していたという。

実行役の引率、奪った品物の換金、犯罪収益の分配や運搬を担っていた

大古被告は2022年から2023年にかけて発生したフィリピンの指示役らによる広域強盗事件において「ルフィ」と名乗る指示役・今村磨人被告から指示を受け、上記のように強盗の運転手、車や強盗道具の手配、実行役の引率、奪った品物の換金、犯罪収益の分配や運搬、経費の預かりや実行役への交通費支払いなどを担っていた。

起訴されているのは2022年に加担した4件の特殊詐欺と、広島駅構内における犯罪収益の運搬、そして同年10月から12月にかけて発生した5件の強盗（未遂含む）や空き巣における車の運転や準備、盗品の運搬や売却などである。

テレグラム名「ルフィ」らを指示役とする広域強盗において、指示役らはフィリピンの入管施設、ビクータン収容所でスマホを用いて実行役らに指示をしていたことが明らかになっており、フィリピン側の指示役はほかに「キム」（藤田聖也被告）、「シュガー」（渡辺優樹被告）がいる。小島智信被告はリクルーター「相馬たける」として当時のTwitter上で実行役を募集し、これを指示役に紹介していた。フィリピン側には大きく2つの指示系統があり、日本側の実行役は「ルフィ」から指示を受ける者と、「キム」から指示を受ける者とに分かれていた。

大古被告は2022年夏頃、借金が膨らんだことによりTwitterの闇バイト募集に応募。当初は「工藤」という指示役と繋がり、7月から8月にかけ、強盗ではなく4件の特殊詐欺に関わる。ところが「工藤」からの連絡が突然途絶え、指示役が「ルフィ」にチェンジした。以降「ルフィ」の指示を受けながら広域強盗に関わるようになる。

彼が「ルフィ」の指示を受け、関与した強盗事件は2022年10月発生の「稲城事件」、12月2日発生の「目黒事件」、12月5日発生の「中野事件」、12月13日発生の「横浜事件」、そして12月20日の「広島事件」。うち、目黒事件は未遂に終わり、横浜事件は侵入先が空き家だったため窃盗に終わっている。

多額の金品を奪った事件は「稲城」「中野」「広島」の3事件だ。いずれの事件でも被害者は怪我を負わされているが、なかでも「広島」事件では、実行役からモンキーレンチで殴られた家人のひとりが高次脳機能障害や右目失明の後遺症を伴う大怪我を負わされている。被告はこの事件で、東京駅から広島駅まで実行役を引率し、実行役を現場まで送り届ける運転手を務め、実行役が奪った大量の時計を売却し、その収益を指示役側に届ける手助けを行なった。

犯罪に前向きでないとすぐにルフィに気づかれた

公訴事実を全て認めていた被告だったが、一方で「ルフィ」にたびたび脅され、犯行をやめられなかったと証言した。稲城事件において強奪した金品の集計を行ない、報告した際にはルフィからテレグラムを介してこう言われたという。

「これ全部持ち逃げできるもんだったらやってみろよ。お前の実家に火つけてやるからよ」

取材・文／高橋ユキ（ノンフィクションライター）

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