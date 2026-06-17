スポーツ中継、とくにサッカーの日本代表戦になると、実況や解説が的確だったか否かも話題になることが多い。わかりやすさと専門性の両立が理想だが、それをまさに体現しているのが、元日本代表MFの本田圭佑（40）だ。NHKで生中継された、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本の初戦・オランダ戦の解説を務め、この見事な両立を実現させた。臨床心理士の岡村美奈さんが、NHKも公式にまとめた「本田語録」について分析する。

【写真】実況席へ向かう本田圭佑

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FIFAワールドカップ北中米大会、サッカー日本代表・森保ジャパンが1次リーグ初戦でFIFAランク8位の強豪オランダ代表と2-2で引き分けた。解説では、前回2022年ワールドカップカタール大会でも注目された本田さんらしい独自ワードやフレーズがさっそく炸裂した。

試合中から「本田の解説」がSNSでトレンド入りし、その魅力が様々に語られた。元トップ選手だからこそ語れる本物の感覚、忖度なしのわかりやすい表現、現役選手を「さん付け」で呼ぶ独特の親近感、感情のままに表現する熱量の高さなどが注目ポイントとして指摘されていた。

普通のテレビ中継で解説者は、炎上することのない安全な表現をするが、本田さんは違う。ぶっちゃけるようなフレーズの本音トークを連発。専門用語を使わずに、オランダの右サイドに対して「ここがゆるい、わかります？」と解説。難しいピッチの状況を、少し雑で荒い表現だけれど、頭にすっと入ってくる言葉で説明するから、直観的に理解できる。

注意すべき選手を指摘する時も、コーディ・ガクポ選手をさして「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」とどれだけ注意が必要かを強調。さらに「11番がめっちゃうざいんですよね。ここで守備の負担めっちゃかかってる」とガクポ選手を相手にする困難さを感覚的なフレーズで表現した。

ファンや視聴者もガクポ選手に嫌な予感がすると思うタイミングで、敬意を込めた「めっちゃうざい」が発されると、「そうそう、その通り！」となるだろう。漠然としたイメージや、もやっとした感情が本田さんによって形づくられるのだ。曖昧な感情やイメージを言葉にすることで共感を生む「言語化効果」は本田さんの解説の特徴で、これによって戦術や試合展開も無理なくするっと理解できてしまう。

視聴者より少し早い言語化が生む共感

本田さんの解説は、視聴者の試合への没入を促してもいる。

前半からファインセーブを連発したGKの鈴木彩艶選手に対して「素晴らしかった。ナイス、彩艶さん、ナイス」とたたえたり、先取点を奪ったファン・ダイク選手がDF渡辺剛選手を押した行為はファールでは？という疑問が浮かんだ時は「押してるてレフェリー！ 見て、今の、押してるやん！」とアピール。

さらに、審判に「ちゃんとファン・ダイク見とけ」と発言。ファンや視聴者が言いたいことを言ってくれるのだ。自分たちの感情や気持ちを翻訳しているような解説は同じ熱量を感じさせるから、共感度はますます高くなる。

ネット社会の現代は、教科書的な解説やきれいな言葉で整えられた表現より、強くて感情的、感覚的な表現に人々は引き付けられやすい。本田さんの本音の解説は、ファンや視聴者が思っていること、感じていることを、自分たちの頭で理解し言語化するより少しだけ早く、少し強く、そしてユーモアや軽い毒舌を交えて言葉にしてくれるのだ。

また、その解説は独特で面白いだけでなく、元トッププレーヤーとしての鋭い読みがあり、これまでにも予測を的中させてきた。今回も「そろそろイケる気がする」と本田さんが言った10秒後に日本は同点ゴールを決めた。その言葉には経験に裏打ちされた深い説得力がある。

さらに今回、本田さんの解説を面白くしたのは、NHKの小宮山晃義アナウンサーの存在だ。本田さんはオランダ代表選手について、「11番誰ですか」「身長は何センチですか」と小宮山アナに質問。それに即座に答えるし、本田さんの感情のままの発言を行き過ぎになる少し前に止めたり、完璧な間で的確に反応。本田さんの熱い熱量の本音トークを活かしていた。

トップレベルの選手の視点から語られる本音、熱量と親近感、分かりやすさ、共感を生む感覚的で感情的なフレーズ。本田さんの解説がうけるのは、これらハイブリッドな組み合わせがあるから。そして今回は、それをフォローした小宮山アナの存在があったからだ。次のチュニジア戦も本田さんの解説を楽しみつつ、日本代表を応援しよう。