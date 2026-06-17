【難解略語】「寒天」が何の略か分かりますか？　知ってたら博識！自慢できます

突然ですが、「寒天」が何の略か知っていますか？

かん○○○○〇〇てん！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「寒ざらし心太（かんざらしところてん）」でした！

「寒天」の正式名称は「寒ざらし心太（かんざらしところてん）」です。

テングサやオゴノリなどの海藻を煮溶かして固めたところてんを、冬の寒い屋外に放置し、凍結と乾燥を繰り返すことで水分を飛ばして作られる食品です。この「寒さにさらしたところてん」という製法がそのままに名前の由来となっています。

江戸時代の京都・伏見で考案されたとされており、旅館の主人が冬の夜にところてんを外に出し忘れたところ、翌朝凍って乾燥していたことがきっかけで発見されたという逸話が伝わっています。

寒天の主成分はアガロースというゼラチン質の多糖類で、カロリーがほぼゼロであることから、ダイエット食品としても注目されています。また水分を吸収して膨らむ食物繊維が豊富なため、整腸作用も期待できます。

料理への用途は幅広く、和菓子の羊羹や水ようかん、杏仁豆腐、ゼリーなどの凝固剤として使われるほか、細菌の培養に用いる培地としても広く活用されており、食品と科学の両分野で欠かせない素材となっています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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