政府機関「JOGMEC」はなぜ海外から称賛されるのか…高原理事長が明かす「世界的にも珍しい特徴」

中国を中心としたレアアースなどの資源争奪戦。最前線には世界から注目を集める日本の組織「JOGMEC」、独立行政法人「エネルギー・金属鉱物資源機構」の存在がある。弱点を強みに変えられるのか、同組織の高原一郎理事長に聞く。

JOGMEC有する「２つの機能」

最近は毎週のように海外からの来客があります。閣僚クラスの方々が「JOGMECの仕組みについて話を聞かせてほしい」と訪ねてくるのです。

JOGMECの大きな特徴は、2つの機能をあわせ持っていることです。ひとつは、出資や債務保証という形で資源開発に必要なリスクマネーを提供する機能。もうひとつは、資源開発の専門技術者集団を抱えていることです。この2つの機能が一緒になっている組織は、世界的に見てもかなり珍しい存在です。

なぜ、そんな珍しい組織ができたかというと、それは日本に資源がなかったからです。石油も金属資源も日本国内だけでは十分にまかなえない。だからこそ、海外での資源開発を支え、不測の事態にも備えるJOGMECのような組織が必要とされたわけです。

今回のホルムズ海峡を巡る緊張でも、脚光を浴びましたが、JOGMECはそうした不測の事態に備えて石油の備蓄をしてきました。

「チョークポイントを作らない」

欧州からの賛辞は光栄で照れ臭くもありますが、欧州には欧州の企業や産業があり、他国との関係も様々でしょう。その点ではお互いに実情を勉強しあったほうがいい。ただJOGMECを単純にコピーしたようなものを欧州に作っても、意味をなさないでしょう。

JOGMECが機能してきた背景には、経産省の存在が大きいと考えています。経産省の行政スタイルの特徴は、企業と深いコミュニケーションをとっていることにあります。産業界の現場から情報を集め、政策に生かしていく。そうした姿勢がJOGMECにも生きています。

先日、ドイツのシンポジウムで「JOGMECの完成形はどういうものか」と聞かれました。私は、産業政策の最終目標を自国の産業が伸びていくこととするならば「チョークポイントを作らないこと」と答えました。

ただ、すべてをあらかじめ準備しておくのは難しい。特定の資源が入ってこなくなったときに、対応できるようにしておくということが大事なのです。

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「週刊現代」2026年6月22日号より

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