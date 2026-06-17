｢一部の悪い人｣だけの問題ではない…杉本彩が怒る「命が商売」ペットショップの闇と移動販売の恐ろしさ

足の踏み場もない荒れた部屋の中に、積み重なる糞尿の中に無数の犬や猫の死骸……。再び発生してしまった動物保護団体の事件。5月22日、東京・品川の動物保護団体の代表が劣悪な環境での飼育と虐待したとして、動物愛護法違反の疑いで逮捕された。はじめは熱心に動物保護活動をしていたが、次第にトイレをきれいにしてもひっくり返されたりして、お世話することがばかばかしくなってしまったと証言している。

こういった逮捕事例は氷山の一角ではないかと指摘するのは、長野県松本市の繁殖事業者の事件など、動物虐待事案の告発や、動物福祉向上に関する普及啓発活動を積極的に行っている『公益財団法人動物環境・福祉協会Eva』の主宰でもある俳優の杉本彩さんだ。杉本さんには、2025年10月、記事『京都で犬猫52匹、熊本で猫150匹強の遺体。杉本彩が指摘「ボランティア大量多頭飼育崩壊の現実」』も寄稿いただいた。杉本さんは「前提としてきちんと活動されている方もたくさんいらっしゃいます」としながらもこう指摘する。

「きちんと世話ができないほど多頭飼育の末、飼育を放棄し虐待死させたことに弁解の余地はないと思っています。ただ、こういった問題が発生する背景には、日本の犬や猫などをはじめとする動物との関わり方、ペットに対する考え方の低さがあると思います」

「猫と犬と、動物と」の第16回では、虐待問題などが起きても変わらないペットの問題の根幹にあるのは何かを杉本さんが前後編で寄稿する。

以下、杉本彩さんの寄稿です。

いまだに「命が商売」のペット産業

命は｢商品｣ではない。

「そんな当たり前のことわかっている」と誰もが思うに違いない。それなのに日本では、いまだに仔犬や仔猫がショーケースに並べられ､“かわいい”という感情を刺激する形で売られ続けている。

私は長年、動物福祉活動を続ける中で、数え切れないほどの悲劇を見てきた。さらに私が危機感を抱いているのは、こうした「命を商品」にする問題が決して過去の話でも、一部の悪質業者だけの話でもないということだ。

私が主宰として活動している『公益財団法人動物環境・福祉協会Eva』のもとには、今もなお、全国各地から信じられないような深刻な通報が寄せられている。病気やケガを負った犬猫が適切な治療を受けられないまま放置されているという訴えや、まっすぐ立つこともできない狭すぎるケージの中で長期間飼育され、排泄物も十分に処理されない不衛生な環境に置かれていた……。そんな証言も多くある。

販売やイベント利用のために繰り返し移動を強いられ、体調を崩す動物たちの存在。さらに、行政が把握していない場所で無登録で多数の動物が飼育されていた事例も珍しくなく、その実態の把握さえ容易ではないケースも存在する。もちろん、これらは現在も調査や手続きが進行している案件も含まれていて、事実認定は捜査結果をひとつひとつ待たなければ進まない問題も多い。

売る側と買う側の負の循環

こんなにも声を挙げても問題はなかなか減らない……。しかし、私がここで伝えたいのは個別案件の是非ではない。なぜ、このような通報や疑惑が全国で後を絶たないのかということだ。

その背景には､｢できるだけ安く仕入れ、できるだけ小さいうちに早く売る｣というペット流通構造がある。「命の価値」よりも売れるペットを産ませ次々に売るという「回転率」が優先される。動物の福祉よりも販売効率が優先されているのだ。そうした資本主義、儲け優先の仕組みの中では、どれほど規制を強化しても、新たな犠牲が生まれ続けてしまう。

実際、私たちが活動の中で目にしてきた虐待案件の多くは、最初から暴力を目的としたものではない。利益を優先するあまり、必要な医療が後回しにされる。人手不足のまま飼育頭数だけが増える。十分な管理ができなくなり、動物たちが劣悪な環境に置かれる。その結果として、動物たちが苦しみ、命を落としていくのだ。

つまり、問題の本質は｢一部の悪い人｣だけではない。命を大量流通させ、大量消費する現在のビジネスモデルそのものにある。だから私は、虐待案件が起きるたびに個別対応を繰り返すだけでは限界があると感じている。本当に変えなければならないのは、そのペット流通の仕組みだ。そうした仕組みが変わらない限り、動物たちの苦しみは終わらない。

そして、それは動物だけの問題ではない。命を効率や利益で測る社会を、私たちは本当に望んでいるのだろうか。私は今こそ、日本が｢命を売る社会｣から｢命を尊重する社会｣へと舵を切るべき時だと考えている。

親犬・親猫は繁殖に使い尽くされ、せっかく生まれて市場に出た仔犬・仔猫は売れ残り、病気になっても放置されるケースは山ほどある。そして、ペット流通では、買う側にも問題がある。一時の流行りや衝動買いの末に「こんな大変だと思わなかった」と犬猫を飼育放棄することもある。

また、繁殖業者やペットショップの飼育環境が悪く、高い致死率の感染症に侵されていた仔犬を購入し、数日後に亡くしてしまうケース。そしてさまざまな寄生虫の複合感染による下痢や貧血、脱水などで重症化し、あっという間に命を落とすケースもある。必死の介護の末｢こんなはずじゃなかった｣と涙を流す飼い主も大勢いる。なのでそうならないためにも、何かおかしいと違和感を感じたら、はやる気持ちをおさえ一度よく考えてみることだ。

そして、何よりもこれは単なるペット業界の問題ではない。命を｢簡単に買えるもの｣にしてしまった、日本社会全体の問題なのだ。

あまりに問題が多い「ペットの移動販売」

欧米の一部の国及び地域では、すでに、生体展示販売そのものを禁止、あるいは厳しく規制する流れが加速している。一方、日本では今なお、ガラスケースに入れられた幼い命が､“消費される対象”として展示されている。

本来、動物との暮らしは、十数年という“長い歳月を共に生きる覚悟”を持つことを意味している。“かわいい”という感情だけで、コンビニ感覚で購入するようなものではない。

2011年の環境省の審議会では、動物取扱業の適正化について｢利便性を理由に深夜販売を認めるべきではない｣｢動物福祉の観点から、購入者側の利便性が制約されることは許容される｣という議論がなされてきた。法改正によってやっと、繁華街などで深夜遅くまで開いているペットショップの動物の深夜販売は禁止されたものの、それでもなお、日本では“売る側の都合”が優先され続けている。

特に、私が深刻だと感じているのが「ペットの移動販売」だ。実店舗を持たず、犬や猫たちを狭いケージに詰め込んで長距離輸送をし、イベント会場などで販売を行う。温湿度管理が不十分な環境。騒音や振動。長時間の輸送と到着先のイベント会場といった環境変化による大きなストレス……。幼い犬猫たちは、まるで｢商品在庫｣のように各地を移動させられる。長距離移動の末、騒がしい場所で見知らぬ人たちにジロジロと見られて触られ、体調が悪くグッタリとしている犬や猫が多いという声もある。

実際、移動販売については、ペット業界関係者の中からさえ｢禁止すべき｣という声が上がっている。動物への負担が大きいだけでなく、感染症リスク、体調悪化、適正飼養説明の不十分さなど、多くの問題が指摘されてきた。それでもなお、禁止には至っていない。なぜだろうか。

私はそこに、日本の動物行政と政治の弱さを感じている。動物愛護管理法は5年ごとの見直しが定められている。しかし、超党派議連での協議は続いているものの、次期法改正は本来のスケジュールから大きく遅れ、議論が停滞している。これは極めて深刻なことだ。なぜなら、その間にも命は消費され続けているからだ。

◇なぜペットに関する問題は終わらないのか……。ペットを求める側の意識も含めて、後編『「小さい」「ブサカワ」…杉本彩が訴える「かわいい」ペットブームが生んだ、動物たちのあまりに残酷な現実』でも引き続き杉本さんが寄稿する。

【後編】「小さい」「ブサカワ」…杉本彩が訴える「かわいい」ペットブームが生んだ、動物たちのあまりに残酷な現実