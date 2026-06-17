追い詰められ手を上げたことも…自閉スペクトラム症の息子の幼少期を医師でもある母が語る

「どうしたらいいかわからない」「この対応で合っているのかな」

子育てをしていると、子どもの言動に戸惑い、自分の関わり方に悩むことがあります。なかでも、ASD（自閉スペクトラム症）の特性を持つ子どもとの日々は、親にとって試行錯誤の連続です。

文部科学省が2022年に実施した調査によると、全国の通常学級に在籍する小中学生のうち、発達障害の可能性があり学習や行動に困難を抱えている児童・生徒の割合は8.8％。2012年の調査から2.3ポイント増加しており、35人学級であれば1クラスに約3人いる計算になります。発達障害への理解は少しずつ広がっていますが、実際に子どもと向き合う親の悩みは尽きません。一方で、子どもの特性を理解し、その子らしさを受け止めることで、親子の関係や子育ての景色が大きく変わることもあります。

2026年3月に発売された『3000人の発達障害の子を診察してきた医師が教える ASD（自閉スペクトラム症）・グレーゾーンの子どもをありのまま育てる方法』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）は、3000人以上の発達障害の子どもたちを診てきた医師・星野歩さんによる一冊です。星野さん自身もASDの息子を育てる親であり、本書では自身の葛藤や失敗、そして医師としての知見をもとに、「親も子も幸せになる」ための考え方や実践法を紹介しています。この記事では本書から、後にASDと診断される息子さんの幼少期を振り返り、星野さんが感じていた戸惑いや葛藤について抜粋してお届けします。

まったく寝ない赤ちゃん

息子のタロウ(仮名)が生まれたのは、今から二十数年前。25歳で学生結婚した私は、医学部を出て1年目、研修医時代に26歳で出産しました。卒業した大学の病院での研修が決まっていましたが、出産に伴い地元の大学病院へと研修先を変更。当時は育休制度もあまり整っていなかった時代で、産前6週、産後8週の産休のみ取得して、タロウが生後2ヶ月のときに研修に戻りました。

初めての出産で戸惑うことも多かったのですが、今でも忘れられないのが、赤ちゃんだっ たタロウが「まったく寝ない」ということ。赤ちゃんは泣くのが仕事といわれるくらいですからある程度は覚悟していたのですが、想像の範囲を超えていました。布団に寝かせた瞬間から大泣きするので、ひたすら抱っこし続けます。気が遠くなるほど抱っこし続けて、ようやくウトウトしてきたかなと思って寝かせるとまた大泣き。策を講じて車に乗せて運転するとしばらくはおとなしく寝入ってくれるので、夜中でも朝方でもひたすら運転したものでした。

母親の私は睡眠時間が足りなくて、いつも意識が朦朧としていたことを今でも思い出します。特に職場復帰後は、そうでなくても過酷といわれる研修医としての仕事と、夜中でもまったく眠らず大泣きするタロウの世話で疲れ果て、毎日フラフラでした。

親子共倒れとなりそうな状況でしたが、何とかなったのは力強い助っ人のおかげです。地元に戻ってきたとはいえ、当時実母はまだ仕事をしていて忙しかったため、夫の母(お姑さん)が私の実家に移り住んでバックアップしてくれていたのです。

言葉の遅れ、強いこだわり

その後、タロウが2歳のとき、山奥にある病院に単身赴任が決まりました。宿直で泊まり込みもある仕事のため、(実母でなく)お姑さんがついてきてくれたのです。具体的には、私、お姑さん、タロウの3人で赴任しました(夫も新米研修医で別の病院に勤務していたため、同行できませんでした)。

赴任先は人里離れた地域でした。幸い、保育園に預けることができたのですが、いま思えばその頃から少しずつ、タロウのASD傾向およびADHD(多動)傾向が判明してきたように思います。ほかの園児さんよりも言葉が遅い、すぐどこかに走り去ってしまう、おもちゃやすべり台をはじめるとなかなかやめない、お友達に手を上げるなどの多数のトラブルがありました。ただ、少人数保育で非常におおらかで手厚く面倒を見て対処してくれる保育園だったため、あまり問題視されずに何とかなっていたのです。

当時、私は忙しすぎて直接、園の先生とお話すらできなかったため、お姑さんからそのような状況を聞いていました。お姑さんも、「この子はちょっと変わってるね。大変な子だわ。暗くなるまですべり台から降りてこない」と言っていましたが、幸い、母である私と異なり、姑は気が長くおだやかな人柄で、夕方遅くすでに暗くなっても公園のすべり台の上で、ぼーっと空を見上げているタロウを辛抱強く待ってくれるような人でした(私は逆に、強引に大声で叱りつけてすべり台から引っぱり降ろすタイプです)。

「○○すべきでしょ!」と主張する私とは正反対の、「ええやん、ええやん、この子の言うとおりにしたり」とタロウに寄り添う姑......。まだ幼かったタロウにとって、のんびりと待ってくれる祖母に見守られ、自由にのびのびと過ごせたことは幸運だったと思います。

「どうしてほかの子と同じようにできないんだろう」

約2年間の単身赴任が終わり、実家に戻ってきてから、当時4歳のタロウは幼稚園に入園します。ところが、まず入園式でトラブルが発生しました。

式典のようなかしこまった場がとにかく苦手なのです。普段着と違ってよそ行きのジャケットを着せられることも、じっと座っていることも耐えられませんでした。私は勤務の都合がつかず当日は出席できなかったのですが、幼稚園の門の前から一歩も動かず大声で泣き叫んでいたそうです。いま思えば、いつもと違うこと、突発的な変化を嫌がるASD傾向の子どもにとっては、入園式のようなシチュエーションはきわめて過酷な状況であったことがよくわかります。でも当時は、何かがおかしいと思いつつも、「どうしてほかの子どもたちと同じようにできないんだろう......」という気持ちでいっぱいでした。

振り返ってみると、3歳くらいの頃には、「何かがおかしい、うちの子はほかの子と違う」 と気づき、何らかの対応をスタートするべきだったのかもしれません。ですが、当時の私はあまりに忙しく、息子としっかり向き合うことができていませんでした。日中のトラブルの数々を姑から聞いても、「まあ、男の子だから多少わんぱくでも仕方ないかな」くらいの認識だったのです。

残念ながら、当時はADHDやASDなど発達障害に関する知見は日本の医学界にも広まっていませんでした。ですから、わが子が育てにくいことを実感しつつも、手の打ちようがなかったのです。やがて、ただの手のかかる子・やんちゃな子ではないということが、年齢を経るにつれて明らかになっていきます。

余裕がなく手を上げたことも……

私自身の仕事はさらに多忙を極めていき、月に5回は当直していたため家に帰ってこられず、それ以外の日でも帰宅するのは夜9時過ぎといった状況でした。夕飯はお姑さんにおまかせして、せめて息子のお風呂と寝かしつけだけでもと私がやるのですが、これがまたまったく言うことを聞きません。

特にお風呂でいつまでも遊んでいたいタロウと早く寝かしつけたい私は、毎回バトルになりました。何度声を張り上げても言うことを聞かない息子に業を煮やして、力ずくでお風呂から引きずり出し、それでも全身で抵抗する息子を庭に放り出して、怒りにまかせて手を上げる......今では信じられないことですし、あってはならないことですが、そんなこともたびたびでした。

私自身、体罰がいけないことはよくわかっていましたし、普段は落ち着いた性格と自認しているのですが、当時は激昂する自分の感情をコントロールできなかったのです。決して躾のための体罰でなく、抑えきれない感情の行き場としての暴力ですから、当然ながら自己嫌悪に陥ります。それでも激情が収まらない私は素直になれず、息子の天使のような寝顔に「ごめんね」と謝る日々が続きました。息子が起きているときに謝ればいいのですが、昼間は言うことを聞かない息子が悪魔に見え、引っぱたいてしまうのです。お姑さんに「それ以上やったら、あなた、子どもを殺すわよ」と言われていたほどです。

いま思い出しても精神的に苦しかったですし、息子はもっと苦しかったと思います。タロウがASDとADHDを持つことを知った今だったら、もっとうまく対処できるのですが......。

ですから、発達障害児の親御さんが感情をコントロールできずに、苦しんでおられる気持ちは痛いほどわかります。だからこそ、わが子の特性を知り、その特性に合った環境や準備を整えることで、親も子も苦しくならない接し方にたどり着けるということを、この本を通じてお伝えしたいのです。

もちろん、お風呂だけではありません。保育園時代には「手のかかる子」ですんでいた問題行動の数々は、成長とともにさらに激しさを増していきました。息子は何か気に入らないことがあると、部屋にこもって出てこなくなる、静かに座っていなければならないときに動いて大騒ぎしてしまう、遊んでいるときにお友達をぶってしまう、というようなトラブルがますます増えました。

発表会や卒業式など、団体でルールを守って行動しなければいけない機会も増え、そのたびにタロウは適応できないわけです。それでも私は、小学校に上がったらもう少し落ち着いてくれるはずと期待を抱いていました。

◇後編【自閉スペクトラム症の息子が小学校で問題行動ばかり…医師でもある母が始めたこと】では、星野さんが息子さんのASDという特性に気づき、その後具体的にどのように接していったのかを抜粋してお届けします。

【後編】自閉スペクトラム症の息子が小学校で問題行動ばかり…医師でもある母が始めたこと