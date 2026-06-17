5児の母・辻希美、“嫌いな洗い物”を明かす「なるべく避けたいと思ってるかも」 形状に共通点
5児の母でタレントの辻希美（39）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者からの質問に答えるQ＆A企画のなかで、“苦手な洗い物”について明かす場面があった。
【写真】プライベートでは7人家族の妻＆母！杉浦太陽＆辻希美ファミリーの集合ショット
この日は、「【ランチQ＆A】インスタで募集したリアルな質問に答えてたらしゃべりすぎてあっという間に食べ終わったランチの様子【たくさんの質問ありがとうございました！】」と題し、スタッフと昼食を食べながら、インスタグラムで視聴者から寄せられた質問に次々と答えた。
「お弁当のおかずはいつ考えていますか？」「子どもに怒りすぎてしまったらどうする？」などさまざまな質問が寄せられ、「（第5子次女の）夢空ちゃんにやってほしい習いごとは？」の問いには、「ダンスは絶対やらせたい。バレーとかもやらせたい。え、あとなんだろうな…」と成長した姿を思い浮かべるようにして楽しそうに返答。
また、「洗い物で何が一番嫌いですか？私は水筒です」という質問には、「わかる！（水筒の）ストロー嫌い！」と共感を示しながら回答。続けて「お弁当箱も嫌いだけど、水筒のフタの部分嫌い。哺乳びん洗うのもあんまり好きじゃない。なるべく避けたいと思ってるかも」と衛生面に影響する洗い物が苦手だと明かし、「筒状嫌だね。筒状嫌い（笑）」と結論づけた。
コメント欄には「いろいろ楽しく語ってくれてありがとうございます」「水筒、哺乳びん洗うの大嫌いなので辻ちゃんと一緒でうれしいです 笑 身近に感じます 笑」「アラウシリーズのストロー洗う洗剤がワンプッシュでめちゃめちゃ便利なので、使ってみてください〜！」などと、さまざまな声が寄せられている。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
【写真】プライベートでは7人家族の妻＆母！杉浦太陽＆辻希美ファミリーの集合ショット
この日は、「【ランチQ＆A】インスタで募集したリアルな質問に答えてたらしゃべりすぎてあっという間に食べ終わったランチの様子【たくさんの質問ありがとうございました！】」と題し、スタッフと昼食を食べながら、インスタグラムで視聴者から寄せられた質問に次々と答えた。
また、「洗い物で何が一番嫌いですか？私は水筒です」という質問には、「わかる！（水筒の）ストロー嫌い！」と共感を示しながら回答。続けて「お弁当箱も嫌いだけど、水筒のフタの部分嫌い。哺乳びん洗うのもあんまり好きじゃない。なるべく避けたいと思ってるかも」と衛生面に影響する洗い物が苦手だと明かし、「筒状嫌だね。筒状嫌い（笑）」と結論づけた。
コメント欄には「いろいろ楽しく語ってくれてありがとうございます」「水筒、哺乳びん洗うの大嫌いなので辻ちゃんと一緒でうれしいです 笑 身近に感じます 笑」「アラウシリーズのストロー洗う洗剤がワンプッシュでめちゃめちゃ便利なので、使ってみてください〜！」などと、さまざまな声が寄せられている。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。