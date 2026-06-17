昨年のロンドンに続いてフランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は初日、千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”となる大盛況で幕を閉じた。千秋楽のラストには、力士がまるでレッドカーペットを歩くハリウッドスター状態に。スタンディングオベーションでパリっ子を熱狂させ、力士とファン、会場が一体となって“相撲が愛されている”と感じさせる日本の相撲ファンにとってはどこか誇らしく、心温まる光景が繰り広げられた。

【映像】千秋楽のラストに“相撲が愛されている”圧巻光景

31年ぶり3度目となるパリ公演は両日ともおよそ1万5000人の観衆を集めて行われた。注目の幕内トーナメントでは、初日を制した大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）が二日目を制した横綱・豊昇龍（立浪）との決定戦をものにして総合優勝を飾った。

そして、感動的なラストは豊昇龍のフランス語によるあいさつの後に訪れた。

力士とファンが一体となって会場の雰囲気とボルテージは最高潮

まるで映画祭のレッドカーペットのように花道に敷かれたカーペットの上。親方を先頭に行司、その後ろに力士が続く。みな笑顔で手を振り、観衆のスタンディングオベーションの大喝采に応える。横綱・大の里や安青錦ら人気力士が花道沿いの観客とハイタッチする様子はまるでハリウッドスターのようだ。

そんな力士にパリっ子も大興奮。力士とパリっ子が一つになり、まさに“相撲が愛されている”と感じさせる素敵な光景だった。

パリ公演を終え、7月12日（日）からは名古屋・IGアリーナにて大相撲七月場所が開催される。力士たちが繰り広げる真剣勝負をファンは楽しみにしている。（ABEMA／大相撲チャンネル）