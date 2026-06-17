子がいない夫婦の場合、「亡くなった配偶者の財産はすべてのこされた配偶者が受け取れる」と思っている方も少なくありません。しかし民法では、配偶者が3分の2、父母が3分の1という「法定相続分」が定められており、配偶者だけでなく被相続人の親にも遺産を受け取る権利があります。このルールがきっかけで、それまで良好だった家族関係に思わぬ亀裂が生じることも……。48歳の妻と義母の事例から、弁護士の山村暢彦氏が「子がいない夫婦」に起こりがちな相続トラブルと、その予防策について解説します。

夫が急死…悲しみに暮れるなか義母からかかってきた「一本の電話」

ミキさん（仮名・48歳）は、半年前に夫のトモヤさん（仮名・50歳）を病気で亡くしました。夫婦に子どもはおらず、20年以上二人で支え合って生きてきました。トモヤさんの両親との関係も良好で、特に義母はミキさんを実の娘のように気遣ってくれる優しい人でした。

夫を失った悲しみは深く、ミキさんはなかなか立ち直れない日々が続きましたが、なんとか四十九日の法要を終えた矢先、義母から一本の電話がかかってきました。

電話口の義母は、最初はトモヤさんの思い出話で涙ぐみ、ミキさんの体調を案じてくれました。しかし、ひとしきり話が終わると、声のトーンを落として思いもよらないことを切り出してきました。

「トモヤの遺産のことなんだけど……。親の私たちにも受け取る権利があることは、わかってるわよね？」

「親にも権利がある」…豹変した義母の態度に驚愕

突然の言葉に、ミキさんは戸惑いを隠せませんでした。トモヤさん名義の財産は、現在ミキさんが暮らしている自宅マンションと、夫婦で老後のためにコツコツ貯めてきた1,500万円ほどの預金です。ミキさんは、「子どもがいないのだから当然自分がすべて相続するもの」と思い込んでいました。

言葉に詰まるミキさんに対して、「もしかして、自分ひとりで全部もらうつもりだったの？」と、義母の口調は豹変します。

慌てたミキさんが、努めて冷静に「直接お会いして、遺産分割協議をしましょう」と提案しても、義母は「面倒な手続きなんてどうでもいいわよ。早く私たちの分を計算して現金で振り込んでちょうだい」と一方的にまくし立てるばかりでした。

夫婦で築いた財産なのに…割り切れない思いで迎えた「予想外の結末」

子どものいない夫婦の場合、夫が亡くなると、妻だけでなく夫の親にも相続権が発生します。そのため、義母の要求は法律上、間違っていません。もしのこされた預金が少なければ、いま住んでいる自宅を手放して現金を用意しなければならなかった可能性もあります。

結局、ミキさんは今の家に住み続けるため、マンションの評価額と預金を合わせた「遺産総額」から義父母の取り分を計算し、1,500万円の預金の大半を代償金として指定口座に振り込むことになりました。

そして、その日を境に義父母からの連絡はいっさいなくなりました。あんなに優しかった義母との関係も、お金が絡んだことであっけなく崩れ去ってしまったのです。

ミキさんは、夫を失った喪失感に加え人間不信に陥り、いまも広いマンションで孤独な日々を過ごしています。

【弁護士が解説】「子がいない夫婦」の相続トラブルを防ぐ「遺言書」

本件でまず重要なのは、「子どもがいなければ、配偶者がすべて相続する」とは限らないという点です。亡くなった方に子どもがいない場合、相続人は配偶者と直系尊属、つまり父母などになります。そのため、夫の両親が存命であれば、妻だけでなく義父母にも相続権があります。法定相続分は、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。

義母の要求は、ミキさんから見ると冷たく、突然お金の話をされたように感じられるかもしれません。しかし、民法に照らすと義父母にも相続分があるため、原則どおりの権利主張といえます。親しい関係であっても、相続が始まると「家族としての感情」と「法律上の権利」が正面からぶつかることがあります。

もっとも、「面倒な手続きは不要だから現金を振り込んでほしい」という要求が適切かというと、そうとはいえません。相続では、預金や不動産の内容を確認し、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容を明確に残すことが重要です。特に財産のなかに自宅マンションがある場合、誰が取得するのか、義父母の取り分を現金で支払うのか、支払原資をどうするのかを慎重に整理する必要があります。

このような事態を防ぐための対策として代表的なものが「遺言書」です。子どものいない夫婦で、配偶者に自宅や預金を確実に残したいのであれば、元気なうちに遺言書を作成しておくといいでしょう。

もう一つ有効なのが、「生命保険」です。死亡保険金は、原則として受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の対象となる相続財産とは別に処理されます。そのため、配偶者を受取人に指定しておけば、相続手続とは別に配偶者の生活資金を確保しやすくなります。

相続は、家族関係の良し悪しだけでは解決できません。特に子どものいない夫婦では、遺言書と生命保険を組み合わせ、配偶者が住まいと生活資金を守れるように備えておくことが重要です。

山村 暢彦

弁護士法人山村法律事務所

代表弁護士