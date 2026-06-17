優れた走破性と積載性

トヨタは2026年2月25日に、電気自動車（BEV）の新たな選択肢として新型モデル「bZ4X Touring（ツーリング）」を公開し、同日に発売を開始しました。

このクルマは、スバルとの共同開発によって2025年に大幅改良された本格SUV「bZ4X」を基にした派生車種です。

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市場を牽引するトヨタの新たな一手として登場してから3ヶ月が経過した現在、ネット上ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。

bZ4Xツーリングの最も注目すべき点は、ベース車のリアオーバーハングを延長し、ステーションワゴンタイプへと進化したことです。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mmとなり、ベースモデルから全長が140mm、全高が25mm拡大されています。これにより、ラゲッジルームはベース車の約1.4倍にあたる619リットルという大容量を確保しました。

この圧倒的な積載力と利便性には、「テントやゴルフバッグが余裕で積める」「フラットになるので車中泊にも最適」と、ファミリー層やキャンパーから熱視線が送られています。

エクステリアは、ブラックの20インチホイールや大型ルーフレール、前後のスキッドプレートが装備され、アウトドアの雰囲気を強調しています。

また、専用設計されたリアの横一文字LEDランプも特徴的で、「RAV4のようなワイルドさがあってカッコいい！」「EVっぽくない野性味が良い」といった声が多く見られます。標準のbZ4Xよりもアウトドアテイストが強調されており、独自の世界観が評価されています。

その一方で、「最近この顔のSUVが増えたね」「普通にデザインが好きだから、bZ4Xツーリングのガソリン車があれば良いのに」という率直な意見も見られました。

インテリアでは、14インチの大型ディスプレイや2台分のワイヤレス充電器などが備わります。ユーザーからは「パノラマルーフや後席ヒーターなど標準装備がすごすぎる」という喜びのコメントが寄せられており、装備の充実ぶりがうかがえます。

パワートレインには74.69kWhのバッテリーが搭載され、空力性能の最適化などにより、FWDモデルの一充電走行距離は734kmに達します。4WDモデルはシステム出力380馬力を発生させ、0-100km／h加速は4.6秒という俊足ぶりです。

さらに、スバル由来のAWD技術「X-MODE」も搭載しており、長距離移動から雪道での実用性まで幅広く対応します。「冬季の雪道を走るから4WD設定があるのは嬉しい」「静粛性が高く、加速がスムーズで力強い」と、その走行性能は高く評価されています。

また、マイナス10度の環境下でも約28分で80％まで充電できるプレコンディショニング機能も実用性を高めています。

車両価格（消費税込）は、FWDが575万円、4WDが640万円と、非常に戦略的な設定です。この価格に対して、「支払いがRAV4 PHEVと同じくらいに収まるなら、いよいよEVも現実味でてきたな」といった声や、「ライバルの日産『アリア』（約667万円）と比べても戦略的な価格」「本気のトヨタだからできる価格設定」など、コストパフォーマンスを称賛する意見が相次いでいます。

なお、トヨタの公式HPによると同モデルの工場出荷時期は3から4ヶ月となっています（2026年5月22日更新）。

一方、「価格の割には、プラスチック等の樹脂パーツが多く安っぽく感じる」といった内装素材への厳しい意見が散見され、アウトドアでの汚れを想定した設計ではあるものの、コストカットと捉えるユーザーもいるようです。

bZ4X Touringは、これまでの「EV＝都市型のスマートな車」というイメージを覆し、アウトドアやレジャーで実用的に使えるタフなBEVとして明確な立ち位置を確立しています。一方で、内装の質感やEV特有のインフラ問題といったハードルも残されており、乗り手のライフスタイル（充電環境や休日の過ごし方）によって評価がハッキリと分かれるモデルと言えそうです。