【オリコン】サカナクション、リバイバルヒット中「夜の踊り子」が通算4回目1位 嵐は2週連続で総再生数1位【ストリーミング上位動向】
サカナクションが約14年前の2012年8月にCDリリースした「夜の踊り子」（週間再生数766.1万回／前週比7.3％増）が前週2位から1ランクアップし、26/6/22付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年6月8日〜14日）で2週ぶりに首位返り咲き。通算4回目の1位（3週連続含む）を獲得した。
【グラフ】活動終了後もなお…嵐が週間総再生数ランキング1位
韓国発のネットミームが日本にも伝播し、リバイバルヒット中の同曲は、初めて1位を獲得した26/5/25付から週間再生数700万回台〜800万回台で安定。累積再生数を6050.7万回に伸ばした。サカナクションは集計期間中の6月13日に行われた国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）で最多8冠を獲得。そのうち主要6部門の「最優秀楽曲賞」を含めて5冠を受賞した「怪獣」（2025年2月20日配信開始）も再浮上している。週間再生数376.2万回（前週比17.5％増）で前週27位→14位に上昇しており、『MAJ』効果が本格化する次週の動向も注目だ。
2位（前週1位）は、5月31日に東京ドームで開催されたラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』のファイナル公演をもって26年半にわたる活動に幕を下ろした嵐の「Five」（週間再生数715.3万回）。前週6/15付で週間再生数が2.3倍も急増した反動減により、当週は前週比22.5％減となったが、2週連続でTOP3をキープ。累積再生数を8768.0万回に伸ばした。「Five」は、ラストツアー前の今年3月4日に配信リリースした約5年ぶりの新曲。配信開始初日にオリコン史上最高となる320.9万回を記録し、通算3回の1位（3/16付〜3/23付、6/15付）を獲得している。
嵐は「Five」を筆頭に、3曲が同時TOP10入り。9位（前週3位）は「Love so sweet」（週間再生数466.5万回／前週比23.7％減）、10位（前週4位）は「Happiness」（週間再生数425.3万回／前週比26.8％減）と、根強い人気を誇る2曲も2週連続でTOP10をキープした。
『MAJ』で「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）」をはじめ5冠に輝いたM!LKは、当週も2曲がTOP10を堅持した。3位（前週5位）は『MAJ』授賞式のステージでも披露し4冠に輝いた「好きすぎて滅！」（週間再生数613.9万回／前週比8.9％増）。2週ぶり通算16回目のTOP3入り、26週連続・通算31回目のTOP10入りを果たし、自身最多の累積再生数を2億3513.2万回に伸ばした。6位（前週7位）の「爆裂愛してる」（週間再生数554.8万回／前週比6.6％増）は初登場から18週連続でTOP10をキープ。累積再生数を1億3750.9万回とした。
4位（前週10位）の櫻坂46「Lonesome rabbit」（週間再生数609.1万回／前週比21.5％増）は、26/6/1付の初登場から4週連続でTOP10をキープ。累積再生数は2386.1万回となった。同曲を収録した両A面シングル「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”?」が6月10日にCDリリースされ、同日付の週間シングルランキングで6作連続・通算14作目となる1位を獲得している。
5位（前週6位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数598.3万回／前週比13.2％増）は、39週連続TOP10入り（24週連続1位を含む）。『MAJ』では授賞式会場のTOYOTA ARENA TOKYOを背に同曲を披露して反響を呼び、累積再生数を5億1179.3万回に伸ばした。
7位（前週11位）はMrs. GREEN APPLEの「ライラック」（週間再生数533.8万回／前週比7.8％増）。2週ぶりにTOP10に返り咲き、自身が歴代1位記録を保持する「通算TOP10入り週数」記録を111週に更新。自身最多の累積再生数を9億8860.4万回に伸ばした。
8位（前週12位）のILLIT「It’s Me」（週間再生数528.4万回／前週比9.8％増）も2週ぶり、通算4回目のTOP10に返り咲いた。累積再生数は3165.3万回となった。
■総再生数は嵐がV2！圧倒的な再生数を維持
前週6/15付で、嵐がMrs. GREEN APPLEの不動の連続1位記録を127週（2024/1/8付〜前週26/6/8付＝2年5ヶ月）でストップしたアーティスト別TOP500週間総再生数は、嵐が2週連続で1位となった。
嵐のTOP500ランクイン数は35曲（前週比−10）、総再生数は7054.7万回（前週比36.0％減）と反動は大きかったものの、依然として7000万回超の圧倒的な再生数を維持。活動終了後もなお、リスナーの生活に根づき、聴かれ続けている。
前週は嵐の再生数急増の余波か、上位の再生数が軒並み大幅に減少していたが、当週はおおむね回復した。2位（前週2位）のMrs. GREEN APPLEはランクイン数30曲（前週比±0）、総再生数は5572.1万回（前週比8.6％増）と安定。3位（前週3位）のback numberはランクイン数30曲（前週比＋2）、総再生数は4456.0万回（前週比14.3％増）と2ケタ増の好調で2週ぶりに4000万回台に乗せた。
4位（前週4位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は2070.3万回（前週比3.8％増）で2週ぶりとなる2000万回台に。5位（前週6位）の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数は2050.6万回（前週比12.4％増）と再び2000万回台を突破した。
■back number「クリスマスソング」通算5作目の累積5億回突破
back number「クリスマスソング」（2018年11月29日配信開始）の累積再生数が5億48.3万回に達した。累積5億回突破は「水平線」「高嶺の花子さん」「ハッピーエンド」「花束」に続き、通算5作目となった。
同曲は、フジテレビ系で2015年10月期に放送された石原さとみ主演の月9ドラマ『5→9〜私に恋したお坊さん〜』の主題歌として、清水依与吏（Vo／Gt）が書き下ろした。オリコン週間ストリーミングランキングでも毎年クリスマスシーズンになるとTOP10に浮上。26/1/5付では2位となり、配信開始から7年1ヶ月で同曲の最高位を更新した。
■Mr.Children「HANABI」自身初の累積3億回突破
Mr.Childrenの「HANABI」（2018年5月10日配信開始）が累積再生数3億79.4万回に達し、自身初の累積3億回突破作品となった。
2008年9月3日にCDリリースされた同曲は、フジテレビ系で2008年7月期に放送された山下智久主演の月9ドラマ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』の主題歌として桜井和寿（Vo／Gt）が書き下ろし。週間シングルランキングでは2週連続（08/9/15付〜9/22付）1位を獲得した。
■スキマスイッチ「奏（かなで）」自身初の累積3億回超え
スキマスイッチの「奏（かなで）」が累積再生数3億87.5万回に達し、自身初の累積3億回突破作品となった。
2004年3月10日に2ndシングルとしてCDリリースされた同曲は、2006年公開の長澤まさみ＆速水もこみち主演映画『ラフ ROUGH』挿入歌をはじめ、CMやドラマなどでも多数使用されてきた。
■乃木坂46「シンクロニシティ」通算2作目の累積1億回超え
乃木坂46「シンクロニシティ」（2018年4月18日配信開始）の累積再生数が1億17.1万回に達した。累積1億回突破は「帰り道は遠回りしたくなる」に次ぎ、通算2作目となった。
同曲は、1期生の白石麻衣がグループ在籍時にセンターを務め、週間シングルランキング（18/5/7付）で初週ミリオンを達成。「第60回日本レコード大賞」で大賞を受賞した。
■嵐「サクラ咲ケ」「GUTS !」2曲同時に累積1億回突破
嵐のヒット曲2曲が、累積再生数1億回を突破した。「サクラ咲ケ」（2019年11月3日配信開始）は累積1億117.4万回、「GUTS !」（2019年11月3日配信開始）は累積1億44.0万回となった。嵐の累積1億回突破は「Love so sweet」「Happiness」「カイト」「One Love」「Monster」「A・RA・SHI」「Turning Up」（達成順）に次ぎ、通算9作目となった。
2005年にCDシングルとしてリリースされた「サクラ咲ケ」は、メンバーの櫻井翔が出演していた「城南予備校」CMソング。一方、2014年にCDシングルとしてリリースされた「GUTS !」は、2014年4月期に日本テレビ系で放送され、メンバーの二宮和也が主演を務めたドラマ『弱くても勝てます 〜青志先生とへっぽこ高校球児の野望〜』の主題歌。ともに週間シングルランキングで初登場1位を獲得している。
【グラフ】活動終了後もなお…嵐が週間総再生数ランキング1位
韓国発のネットミームが日本にも伝播し、リバイバルヒット中の同曲は、初めて1位を獲得した26/5/25付から週間再生数700万回台〜800万回台で安定。累積再生数を6050.7万回に伸ばした。サカナクションは集計期間中の6月13日に行われた国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）で最多8冠を獲得。そのうち主要6部門の「最優秀楽曲賞」を含めて5冠を受賞した「怪獣」（2025年2月20日配信開始）も再浮上している。週間再生数376.2万回（前週比17.5％増）で前週27位→14位に上昇しており、『MAJ』効果が本格化する次週の動向も注目だ。
嵐は「Five」を筆頭に、3曲が同時TOP10入り。9位（前週3位）は「Love so sweet」（週間再生数466.5万回／前週比23.7％減）、10位（前週4位）は「Happiness」（週間再生数425.3万回／前週比26.8％減）と、根強い人気を誇る2曲も2週連続でTOP10をキープした。
『MAJ』で「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）」をはじめ5冠に輝いたM!LKは、当週も2曲がTOP10を堅持した。3位（前週5位）は『MAJ』授賞式のステージでも披露し4冠に輝いた「好きすぎて滅！」（週間再生数613.9万回／前週比8.9％増）。2週ぶり通算16回目のTOP3入り、26週連続・通算31回目のTOP10入りを果たし、自身最多の累積再生数を2億3513.2万回に伸ばした。6位（前週7位）の「爆裂愛してる」（週間再生数554.8万回／前週比6.6％増）は初登場から18週連続でTOP10をキープ。累積再生数を1億3750.9万回とした。
4位（前週10位）の櫻坂46「Lonesome rabbit」（週間再生数609.1万回／前週比21.5％増）は、26/6/1付の初登場から4週連続でTOP10をキープ。累積再生数は2386.1万回となった。同曲を収録した両A面シングル「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”?」が6月10日にCDリリースされ、同日付の週間シングルランキングで6作連続・通算14作目となる1位を獲得している。
5位（前週6位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数598.3万回／前週比13.2％増）は、39週連続TOP10入り（24週連続1位を含む）。『MAJ』では授賞式会場のTOYOTA ARENA TOKYOを背に同曲を披露して反響を呼び、累積再生数を5億1179.3万回に伸ばした。
7位（前週11位）はMrs. GREEN APPLEの「ライラック」（週間再生数533.8万回／前週比7.8％増）。2週ぶりにTOP10に返り咲き、自身が歴代1位記録を保持する「通算TOP10入り週数」記録を111週に更新。自身最多の累積再生数を9億8860.4万回に伸ばした。
8位（前週12位）のILLIT「It’s Me」（週間再生数528.4万回／前週比9.8％増）も2週ぶり、通算4回目のTOP10に返り咲いた。累積再生数は3165.3万回となった。
■総再生数は嵐がV2！圧倒的な再生数を維持
前週6/15付で、嵐がMrs. GREEN APPLEの不動の連続1位記録を127週（2024/1/8付〜前週26/6/8付＝2年5ヶ月）でストップしたアーティスト別TOP500週間総再生数は、嵐が2週連続で1位となった。
嵐のTOP500ランクイン数は35曲（前週比−10）、総再生数は7054.7万回（前週比36.0％減）と反動は大きかったものの、依然として7000万回超の圧倒的な再生数を維持。活動終了後もなお、リスナーの生活に根づき、聴かれ続けている。
前週は嵐の再生数急増の余波か、上位の再生数が軒並み大幅に減少していたが、当週はおおむね回復した。2位（前週2位）のMrs. GREEN APPLEはランクイン数30曲（前週比±0）、総再生数は5572.1万回（前週比8.6％増）と安定。3位（前週3位）のback numberはランクイン数30曲（前週比＋2）、総再生数は4456.0万回（前週比14.3％増）と2ケタ増の好調で2週ぶりに4000万回台に乗せた。
4位（前週4位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は2070.3万回（前週比3.8％増）で2週ぶりとなる2000万回台に。5位（前週6位）の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数は2050.6万回（前週比12.4％増）と再び2000万回台を突破した。
■back number「クリスマスソング」通算5作目の累積5億回突破
back number「クリスマスソング」（2018年11月29日配信開始）の累積再生数が5億48.3万回に達した。累積5億回突破は「水平線」「高嶺の花子さん」「ハッピーエンド」「花束」に続き、通算5作目となった。
同曲は、フジテレビ系で2015年10月期に放送された石原さとみ主演の月9ドラマ『5→9〜私に恋したお坊さん〜』の主題歌として、清水依与吏（Vo／Gt）が書き下ろした。オリコン週間ストリーミングランキングでも毎年クリスマスシーズンになるとTOP10に浮上。26/1/5付では2位となり、配信開始から7年1ヶ月で同曲の最高位を更新した。
■Mr.Children「HANABI」自身初の累積3億回突破
Mr.Childrenの「HANABI」（2018年5月10日配信開始）が累積再生数3億79.4万回に達し、自身初の累積3億回突破作品となった。
2008年9月3日にCDリリースされた同曲は、フジテレビ系で2008年7月期に放送された山下智久主演の月9ドラマ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』の主題歌として桜井和寿（Vo／Gt）が書き下ろし。週間シングルランキングでは2週連続（08/9/15付〜9/22付）1位を獲得した。
■スキマスイッチ「奏（かなで）」自身初の累積3億回超え
スキマスイッチの「奏（かなで）」が累積再生数3億87.5万回に達し、自身初の累積3億回突破作品となった。
2004年3月10日に2ndシングルとしてCDリリースされた同曲は、2006年公開の長澤まさみ＆速水もこみち主演映画『ラフ ROUGH』挿入歌をはじめ、CMやドラマなどでも多数使用されてきた。
■乃木坂46「シンクロニシティ」通算2作目の累積1億回超え
乃木坂46「シンクロニシティ」（2018年4月18日配信開始）の累積再生数が1億17.1万回に達した。累積1億回突破は「帰り道は遠回りしたくなる」に次ぎ、通算2作目となった。
同曲は、1期生の白石麻衣がグループ在籍時にセンターを務め、週間シングルランキング（18/5/7付）で初週ミリオンを達成。「第60回日本レコード大賞」で大賞を受賞した。
■嵐「サクラ咲ケ」「GUTS !」2曲同時に累積1億回突破
嵐のヒット曲2曲が、累積再生数1億回を突破した。「サクラ咲ケ」（2019年11月3日配信開始）は累積1億117.4万回、「GUTS !」（2019年11月3日配信開始）は累積1億44.0万回となった。嵐の累積1億回突破は「Love so sweet」「Happiness」「カイト」「One Love」「Monster」「A・RA・SHI」「Turning Up」（達成順）に次ぎ、通算9作目となった。
2005年にCDシングルとしてリリースされた「サクラ咲ケ」は、メンバーの櫻井翔が出演していた「城南予備校」CMソング。一方、2014年にCDシングルとしてリリースされた「GUTS !」は、2014年4月期に日本テレビ系で放送され、メンバーの二宮和也が主演を務めたドラマ『弱くても勝てます 〜青志先生とへっぽこ高校球児の野望〜』の主題歌。ともに週間シングルランキングで初登場1位を獲得している。