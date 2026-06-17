【ゴルフあるある】「絶対乗せる！」と意気込むと必ずダフる理由。マンガに学ぶ逆転の発想
「よし、ここはバーディチャンス！絶対にピンそばに乗せてやる！」と気合を入れて放ったセカンドショットが無情にもザックリ……。
ゴルファーなら誰もが経験するこの悲劇、なぜ繰り返してしまうのでしょうか？
人気マンガ『ゴルフは気持ち』第11話「ないない主義」に、その答えと衝撃の解決策が描かれていました。
ゴルファーはみんな「たいたい主義」？
ゴルフというスポーツは、どうしてこうも人間を欲深くさせるのでしょうか。
「だいたいのゴルファーは打つ前から最高の結果を期待する」とマンガでは語られます。
「遠くへ飛ばしたい」「グリーンに乗せたい」「カップに入れたい」という、いわば「たいたい主義」。
しかし、このワクワクするような夢と欲求こそが、体に「リキミ」を生み、スイングリズムを狂わせる悪魔の正体なのです。
逆転の発想「ないない主義」の驚くべき効果
「じゃあ、どうすればいいの？」というゴルファーへの処方箋が、マンガのタイトルにもなっている「ないない主義」です。
やり方は簡単。打つ前にこう考えるだけです。
・ティーショット：「まっすぐいかない！飛ばさない！」
・アプローチ：「乗らなくて結構！どこへ飛んでもいい！」
・パター：「どうせ入らないし、寄らない」 「そんなネガティブな考え方でゴルフが楽しいの？」
と思うかもしれません。
しかし、この「諦め」の境地がプレッシャーを消し去り、驚くほど体の力が抜けたナイスショットを生み出すのです。
「諦め」こそが進歩への近道
「たいたい主義」でガチガチに緊張してミスを繰り返すより、「ないない主義」でリキミのない良いスイングができるようになる方が、ゴルファーとしては圧倒的な「進歩」です。
パーができすぎていて、ボギーで良しとしなくてはいけないのがアマチュアゴルフの世界。
次回のコンペでは、騙されたと思って「ないない主義」を宣言してみてください。
同伴者が驚くようなナイスショットが連発するかもしれませんよ！