【ゴルフあるある】「絶対乗せる！」と意気込むと必ずダフる理由。マンガに学ぶ逆転の発想

「よし、ここはバーディチャンス！絶対にピンそばに乗せてやる！」と気合を入れて放ったセカンドショットが無情にもザックリ……。

ゴルファーなら誰もが経験するこの悲劇、なぜ繰り返してしまうのでしょうか？

人気マンガ『ゴルフは気持ち』第11話「ないない主義」に、その答えと衝撃の解決策が描かれていました。

ゴルファーはみんな「たいたい主義」？

ゴルフというスポーツは、どうしてこうも人間を欲深くさせるのでしょうか。

「だいたいのゴルファーは打つ前から最高の結果を期待する」とマンガでは語られます。

「遠くへ飛ばしたい」「グリーンに乗せたい」「カップに入れたい」という、いわば「たいたい主義」。

しかし、このワクワクするような夢と欲求こそが、体に「リキミ」を生み、スイングリズムを狂わせる悪魔の正体なのです。

逆転の発想「ないない主義」の驚くべき効果

「じゃあ、どうすればいいの？」というゴルファーへの処方箋が、マンガのタイトルにもなっている「ないない主義」です。

やり方は簡単。打つ前にこう考えるだけです。

・ティーショット：「まっすぐいかない！飛ばさない！」

・アプローチ：「乗らなくて結構！どこへ飛んでもいい！」

・パター：「どうせ入らないし、寄らない」 「そんなネガティブな考え方でゴルフが楽しいの？」

と思うかもしれません。

しかし、この「諦め」の境地がプレッシャーを消し去り、驚くほど体の力が抜けたナイスショットを生み出すのです。

「諦め」こそが進歩への近道

「たいたい主義」でガチガチに緊張してミスを繰り返すより、「ないない主義」でリキミのない良いスイングができるようになる方が、ゴルファーとしては圧倒的な「進歩」です。

パーができすぎていて、ボギーで良しとしなくてはいけないのがアマチュアゴルフの世界。

次回のコンペでは、騙されたと思って「ないない主義」を宣言してみてください。

同伴者が驚くようなナイスショットが連発するかもしれませんよ！