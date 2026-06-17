疲れは週末に「まとめて回復」できない！？小児科医が指摘する子どもの脳を疲れさせるNGな休日の過ごし方【子ども脳疲労】

＼子ども脳疲労はどのようにたまっていくのか／

平日と週末のリズム差が疲れをためてしまう

回復はまとめて行えるものではない

疲れを回復するというと、週末にゆっくり休めば取り戻せるものだと考えがちです。平日は忙しいのだから、休日にまとめて休めばいい、という発想はよくあります。しかし実際には、回復はまとめて行えるものではありません。脳は、日々の生活のなかで少しずつ回復し、整っていくものです。週末だけ特別に休もうとしても、十分な回復にはつながりにくいといえます。

ここで注目したいのが、平日と週末の生活リズムの差です。平日、子どもは決まった時間に起き、学校や習い事に向かい、時間に追われながら過ごします。起床、登校、授業、帰宅と、一定のリズムのなかで一日が進んでいきます。一方で週末は、起きる時刻も寝る時刻もズレ、予定が入ったり入らなかったりと、流れが大きく変わります。この差が大きいほど、脳はどこで休めばよいのかわからなくなり、落ち着きどころを失いやすくなるのです。

一見すると、週末は自由で楽な期間のように思えます。時間に縛られず、好きなことで過ごすこと自体が、気分転換にもなりそうです。しかし、平日とはまったく違うリズムで過ごすこと自体が、体と脳にとっては大きな負担になりかねません。

毎日ほぼ同じ時刻に起き、同じような流れで一日を終えるという生活が続くことで、脳は「この時間になれば力を抜いていいんだ」と学習していきます。ところが平日と週末で生活リズムが大きく異なると、つくり上げた流れが毎週のように途切れ、また最初から整え直すことになってしまいます。

とくに注意したいのは、週末に生活リズムが大きく後ろへズレ込む場合です。明日は土曜日で休みだからと夜更かしをして朝遅く起きれば、体内のリズムは平日とは違う状態になります。日曜日の夜になっても気持ちが切り替わらず、月曜日の朝に再び早起きをすると、脳は急な活動を求められます。この切り替えそのものが負担となり、回復よりも調整に力を使うことになるのです。

そして、週末になって活動量が極端に増える場合にも、同じことが起こります。平日は疲れを抱えながら学校に通い、週末には習い事に多くの時間を費やすという過ごし方では、回復に向かう時間が入る込みません。平日と週末のどちらにも、しっかりと力を抜けるようなタイミングがなく、結果として疲れはそのままで残り、次の平日へと持ち越されてしまいます。

楽しい予定が逆に疲れを増やすこともある

また、平日の忙しいほど、「週末にはせめて子どもと一緒に過ごしたい」と考える親御さんは多いです。しかし、週末に予定が詰まり、外出やイベントが続くと、平日の忙しさによって崩れかけていた回復の流れがさらに悪化してしまいます。

もちろん、週末の外出は家族の楽しい時間です。しかし同時に、実は子どもにとっては気を使う時間でもあります。外出そのものが悪いわけではありませんが、予定が続きすぎると平日と同じ忙しい日常が繰り返されてしまいます。周囲に合わせる、指示を聞く、先の予定を意識する。そうした状態が続くと、脳は休まりません。

とはいえ、平日と週末をまったく同じように過ごす必要はありません。ただ、生活リズムの差が大きくなりすぎないように意識しましょう。たとえば、いつもと同じくらいの時間に起きる、夜の過ごし方を極端に変えない、何もしない時間を確保する。そうした小さな工夫が、脳に過度な刺激を与えることなく、安定をもたらします。

平日と週末のリズム差が、疲れをためてしまう

疲れは週末にまとめて回復できるものではありません。平日と週末の差が大きいほど、体と脳は整いにくくなります。

【出典】『子ども脳疲労』著：成田奈緒子

【著者紹介】

成田奈緒子（なりた・なおこ）

小児科医・医学博士・脳科学者。発達脳科学を専門とし、子どもの睡眠や生活リズムと脳の発達の関係を長年研究。医療現場で多くの親子と向き合うなかで、子どもの不調の背景には睡眠不足や過干渉など家庭環境の影響が大きいことに着目する。脳の発達段階に即した子育てのあり方を提唱し、講演・執筆活動を通じて広く発信。親子支援事業・子育て科学アクシスを主宰し、保護者向け講座や教育支援にも力を注いでいる。著書に『誤解だらけの子育て』（扶桑社）、『子育てを変えれば脳が変わる こうすれば脳は健康に発達する』（PHP 研究所）、共著に『その「一言」が子どもの脳をダメにする』（SB クリエイティブ）などがある。