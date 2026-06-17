◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。前日１５日（同１６日）の同戦では５月１０〜１１日（同１１〜１２日）以来、１か月ぶりとなる出場２試合連続ノーヒットに終わったが、得意の６月に３試合ぶりの１５号を狙う。

レ軍先発右腕のラスムセンに対しては昨季まで通算５打数無安打４三振１四球となっている大谷。前日も相性が悪い右腕マルティネス（元日本ハムなど）に対して３打席凡退して通算１２打数無安打１四球となったが、今度こそ苦手の投手を攻略したいところだ。

大谷はリアル二刀流翌日、１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で左膝に違和感を覚え、１２日（同１３日）の試合を欠場。１３日（同１４日）のホワイトソックス戦から復帰したが、試合後の取材対応では「（左膝の）状態は悪くない」としながら、キャッチボールでの動作確認では「１００（％）ではなかった」とも話していた。ロバーツ監督は「膝には少し変な感じがあるみたいだ。打撃よりも投げる動作の時に気になるようだが、打つことに関しては問題ないよ。もちろん走ったり盗塁することについては少し注意が必要だけど」と説明している。

ただ、１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦では先発登板が予定されており、この日は左膝の状態を確認する意味で軽めのブルペン入りも見込まれている。打撃に関してはこれまで月別最多の６６本塁打を放っている６月に、今年も試合前の時点で１２試合で打率３割７分８厘、４本塁打、１０打点と好成績を残している。

サッカーＷ杯の期間中ということもあり、この日は来場者に「サッカージャージー」がプレゼントされる。米国などでの開催で現地でも盛り上がるを見せる中、大谷がサッカーに負けないショータイムを披露する。